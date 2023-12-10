Какой праздник в Украине и мире 10 декабря: что нельзя делать сегодня

10 декабря по новому церковному календарю – День памяти святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Также сегодня отмечают Международный день защиты прав животных и День прав человека.

Мина Красноязычный служил во дворе римского правителя Максимилиана и занимал должность военачальника. В то время святой тайно исповедовал христианскую веру. Больше об этом празднике читайте на сайте 24 Канала.

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Как-то в Александрии разразились религиозные споры между христианами и язычниками. Император хотел прекратить бунт, а поручил эту задачу Мине. Полководец выполнил приказ Максимилиана. Однако решил, что теперь нужно открыто исповедовать христианство. Таким решением святой разозлил императора.

Максимилиан приказал языческому епарху Ермогену наказать людей, принявших христианскую веру. Впрочем, дебаты не привели к желаемому результату. Ведь Мине Красноязычному удалось убедить Ермогена стать христианином.

После этого император решил лично казнить тех, кто исповедует христианство, а палачам приказал прибегнуть к страшным пыткам. Один из его подчиненных Евграфий не выполнил поручение Максимилиана и также принял крещение.

Императора настолько разозлили эти события, что он приказал казнить Мину, Ермогена и Евграфа.

Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф / Фото "УНИАН"

Что нельзя делать

Нельзя обсуждать людей.

Запрещено давать деньги взаймы.

Не стоит ссориться и злословить.

Нельзя посещать людные места.

Народные приметы

Если не увидите на небе ни одного облака, то скоро ударят сильные морозы.

Если ночью на небе будут ярко сиять звезды, ждите похолодания.

Если в этот день будет идти дождь, весна обещает быть пасмурной.

Если сегодня будет снег, то в следующем году получите плохой урожай.

Какие еще праздники отмечают

Каждый год 10 декабря празднуют Международный день защиты прав животных. Его ввела Генеральная ассамблея ООН в 1998 году. В этот день люди во всем мире выходят на массовые акции, где выступают против жестокого обращения с животными.

Также сегодня отмечают День прав человека. Праздник официально провозгласила Организация Объединенных Наций в 1950 году. В этот день в 1948 году в Париже была принята Всеобщая декларация прав человека. Она провозглашает, что все люди имеют равные права и свободы, независимо от пола, расы и вероисповедания.