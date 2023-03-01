Поздравления с первым днем весны: хорошие слова в прозе и стихах
Весна – настоящий праздник для души, вдохновляющий на перемены. Природа вокруг оживает, а солнце излучает больше света и тепла. Предлагаем поздравить своих самых родных людей с новым временем года хорошими словами.
Еще издавна в Украине радовались приходу весны, поскольку тогда начинался новый земледельческий цикл. Поэтому важно было встретить новое время года в хорошем настроении. 24 Канал подготовил подборку замечательных поздравлений с весной в прозе и стихах, которые можно отправить родным и близким.
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Чувственные поздравления с первым днем весны – стихи
Пусть первый подснежник подарит Вам нежность!
Весеннее солнце отдаст все тепло!
А мартовский ветер принесет надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
Пусть весна надежды принесет,
Выполнит все твои безудержные желания,
В душе пусть скорей растает лед,
И исполнятся самые лучшие надежды!
***
Улыбнись! Тает снег,
Счастье падает к ногам,
Теперь твой весенний день
Цветов, солнца и песен!
Пусть теплом согреет он
Дружбы радостные минуты,
Принесет как дар любовь,
Улыбайся снова и снова!
Поздравления с весной в стихах / Фото Canva
***
Прими от меня поздравления
В этот первый день весны:
И все лучшие пожелания,
Пусть исполнятся все они!
Как первый цветок, будь красив.
А еще веселая, как весна.
Всю жизнь живи счастливо,
Любимая будь, и люби сама!
***
Серебрится дождь в тоненьком тумане,
Как ниточка в прозрачном холсте.
А солнце по его блестящей грани
Течет и душу наполняет меня.
Встрети меня. Я полон пожелания
Голубой, как сон, дали.
Моих глаз негромкое страдание
Ты взглядом ласковым останови.
Моя печаль тебя не поработит,
А только радостный разбудит щем,
Словно этого тумана серебряная метелка,
Обитаемая и солнцем, и дождем.
(Дмитрий Павлычко)
Поздравления с первым днем весны – проза
Поздравляю тебя с первым днем весны! Пусть в душе все цветет! Чтобы все твои мечты сбылись! Божией благодати в каждом дне!
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С первым днем весны! И хотя пока холодно, и нет весеннего настроения, хочу пожелать вам веры в лучшее! Пусть, несмотря на все невзгоды, весна подарит вам счастье, любовь и тепло!
Поздравления с весной в прозе / Фото Canva
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Мои поздравления с первым днем весны! Пусть эта весна станет победной для Украины! Желаю вам мира и согласия! Чтобы были здоровы такие, как потоки хрустальной реки весной! Пусть вода смоет все невзгоды и несчастья!
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Желаю хорошего настроения, ласковых объятий, успешной, карьеры, финансовой стабильности, ярких впечатлений, счастливых улыбок и много таких волшебных дней! Пусть весна принесет все самое лучшее!
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Поздравляю с первым днем весны! Пусть солнечные яркие лучи греют душу и веселят сердце! Чтобы весна подняла боевой дух и дала веру в близкую победу Украины!