1 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать: все о первом дне лета

1 июня христиане чествуют священномученика Патрикия. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Узнайте больше о первом дне лета и что нельзя делать.

1 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Патрикия, пишет 24 Канал. Патрикий был епископом в Пруссе.

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Святому удалось многих язычников обратить в христианство. По убеждению его подвергли пыткам и убили. События произошли примерно через столетие после рождения Христа, и хотя о жизни Патрика мало что известно, его наследие как верного мученика и защитника христианства уважают по сей день.

Что нельзя делать сегодня

В первый день лета нельзя сидеть дома, даже если дождь.

Сегодня запрещено одевать несвежую одежду – лучше одеть свежевыстиранный наряд.

Считалось, что этот день неудачен для посадки деревьев.

Приметы на 1 июня

Сегодня дождь – месяц будет засушливым.

Петух громко кукарекает – обещает дожди.

Щедрая роса сулит хороший урожай.

Если туманно утром – значит, осенью будет много грибов.

1 июня празднуют Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

День в Украине и мире

Международный день защиты детей. В этот день в 1959 году Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Второй год подряд этот праздник приобретает особое значение, ведь из-за нападения России тысячи детей потеряли родителей, жилье и счастливое детство.

Всемирный день родителей. Это событие привязано ко Дню защиты детей, но появилось позже. В этот день обращают внимание на роль родителей в воспитании ребенка.