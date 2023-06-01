1 червня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Патрикія, пише 24 Канал. Патрикій був єпископом у місті Пруси.

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Святому вдалось багатьох язичників навернути до християнства. За переконання його піддали тортурам і вбили. Події відбулися приблизно через століття після народження Христа, і хоча про життя Патріка мало що відомо, його спадщину як вірного мученика та захисника християнства шанують донині.

День ангела 1 червня святкують Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

Що не можна робити сьогодні

У перший день літа не можна сидіти вдома, навіть якщо дощить.

Сьогодні заборонено одягати несвіжий одяг – краще одягнути свіжовипране вбрання.

Вважалось, що цей день невдалий для посадки дерев.

Прикмети на 1 червня

Сьогодні дощить – місяць буде посушливим.

Півень голосно кукурікає – обіцяє дощі.

Щедра роса обіцяє хороший врожай.

Якщо туманно зранку – значить восени буде багато грибів.

День в Україні та світі

Міжнародний день захисту дітей. У цей день 1959 року Генасамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини. Другий рік поспіль це свято набуває особливого значення, адже через напад Росії тисячі дітей втратили батьків, житло та щасливе дитинство.

Всесвітній день батьків. Ця подія прив'язана до Дня захисту дітей, але з'явилась пізніше. У цей день привертають увагу до ролі батьків у вихованні дитини.