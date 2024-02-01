Какой церковный праздник 1 февраля: что нельзя делать сегодня

По новому церковному календарю 1 февраля христиане чтят память святого мученика Трифона. Он известен среди людей, в частности, из-за дара исцеления.

Также сегодня отмечается Международный день десерта и Всемирный день хиджаба. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти святого мученика Трифона

Святой Трифон родился в Малой Азии в 232 году. Воспитывался в семье обычных крестьян, которые исповедовали христианскую веру. С самого детства парень обладал даром исцеления, поэтому помогал людям, в частности, лечил различные болезни. Однажды он даже спас свою деревню от голода. В то время правил император Декий, который приказывал преследовать христиан. Как-то схватили и Трифона. Сначала святой мученик терпел страшные пытки, а затем был казнен.

Что нельзя делать

Не стоит начинать новое дело.

Запрещено ссориться, злиться и сквернословить.

Нельзя лениться.

Запрещено употреблять алкогольные напитки и много еды.

Народные приметы

Если ударит сильный мороз, то ждите позднюю весну.

Если небо покроется облаками, то в ближайшие дни будет тепло.

Если увидите много звезд, то весна придет рано.

Если выпадет снег, то весной будет дождь.

Что еще отмечают

Ежегодно 1 февраля отмечается Международный день десерта. В 2008 году праздник ввела американская кондитерка Энджи Дадли. Тогда она приготовила десерт, который назывался кейк-поп. Это такие конфеты на палочке. Впоследствии женщина написала книгу об известном лакомстве.

Также сегодня – Всемирный день хиджаба. Праздник основала Назме Кхан, которая была мусульманкой. Когда ее семья переехала в Америку женщина продолжала носить хиджаб, поскольку уважала исламские традиции. Однако люди смеялись над Назме, поэтому она решила бороться со стереотипами, которые связаны с мусульманками.