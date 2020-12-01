1 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 декабря в первый день зимы чествуют святых Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В народе этот день называют зимним указателем, ведь погода в этот день определяет погоду на всю зиму.
Именины сегодня празднуют: Роман, Платон.
Читайте также Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Народные приметы на 1 декабря
– Если 1 декабря тепло на улице – зима будет теплой и мягкой.
– Ветер дует сильный 1 декабря – зимой метелей будет много.
– Если 1 декабря погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень переменчивой.
– Круги вокруг Луны – скоро будет мороз.
– Ворона по дороге ходит – будет оттепель.
Что можно делать 1 декабря
- В этот день надо обязательно помолиться святым и попросить материального благополучия.
Что нельзя делать 1 декабря
- В этот день категорически запрещено ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter