1 декабря в первый день зимы чествуют святых Платона Анкирского и Романа Кесарийского. В народе этот день называют зимним указателем, ведь погода в этот день определяет погоду на всю зиму.

Именины сегодня празднуют: Роман, Платон. ​Читайте также Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака Народные приметы на 1 декабря – Если 1 декабря тепло на улице – зима будет теплой и мягкой. – Ветер дует сильный 1 декабря – зимой метелей будет много. – Если 1 декабря погода в течение дня быстро меняется, то зима будет очень переменчивой. – Круги вокруг Луны – скоро будет мороз. – Ворона по дороге ходит – будет оттепель. Что можно делать 1 декабря В этот день надо обязательно помолиться святым и попросить материального благополучия. Что нельзя делать 1 декабря В этот день категорически запрещено ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.