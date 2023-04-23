Ви навіть не здогадувалися: що робити, коли жовтіє розсада капусти
Капуста – це той овоч, який доволі непросто вирощувати, особливо розсадою вдома. Вона є доволі вимогливою у догляді і потребує багато зусиль, щоб виросли плоди. Як зробити так, щоб капуста не жовтіла – читайте далі.
Капуста жовтіє майже в кожного городника, тому це звичне явище. Втім, це свідчить, що вона має якусь хворобу або заражена шкідниками. Також жовтизна на капусті може означати, що її бракує певних корисних речовин. Що робити в такій ситуації – підкаже 24 Канал.
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Що роботи з пожовтілим листям капусти
Підживлення мінеральними добривами. Через брак калію у рослин може з'явитися жовте листя по контуру і на верхівках. У такому разі кущі капусти виглядатимуть дуже втомленими. Для покращення ситуації можна внести сірчанокислий калій – 15 грамів на кожний метр грядки. Капусту треба рясно поливати.
Ті, хто не люблять мінеральні добрива можуть застосувати сажу чи рослинну золу. Для цього потрібно притрусити нею поверхню землі під кожним насадженням. Буде достатньо однієї склянки золи на кожен метр посадок. Після того грядки треба добре полити.
Чому листя на розсаді капусти жовтіє / Фото Рoradum
Поливання й мульчування. Якщо людина поливає насадження тільки у вихідні, тоді жовте листя може означати нестачу, або надлишок вологи в землі. Для капусти має бути оптимальна середня кількість поливу: як нестача води, так і її застій буде спричиняти гниття коріння.
Для розв'язання цієї проблеми треба поливати плантацію, коли дуже сухо – двічі на тиждень, у пропорції відро теплої води на кожних 2-3 саджанці. Потім ґрунт варто розпушити й мульчувати шаром соломи. Це допоможе втримати вологу в землі.
Профілактичні заходи. Вибіркове пожовтіння листя може означати появу фузаріозу – захворювання, яке викликає грибок. Спочатку прожилки листя починають підсихати та темніти, а згодом тканини рослини починають руйнуватися.
Ще одне поширене грибкове захворювання капусти – кила. Через нього утворюються дивні нарости на коренях. Вилікувати таку капусту майже нереально, тож найчастіше городники просто спалюють хворі насадження. Можна спробувати обламати нарости й вчасно поливати капусту, але це рідко рятує ситуацію.
Чому листя може жовтіти
- Неправильний полив. Є такий міф, що капуста потребує дуже багато води. Тому люди часто поспішають щоденно і рясно поливати її. У результаті земля закисає, кореням бракує кисню і відповідно листя починає жовтіти. Якщо ситуація – критична, то корінь повністю згниває.
- Спека. Якщо наприклад розсада капусти постійно стоїть на яскравому сонці й кімнату не провітрюють, то капуста може пересихати. У такому разі її треба буде поливати 2-3 рази в день. Тому що спека й задуха є дуже шкідливими для капусти.
- Погане освітлення. Листки можуть жовтіти також через брак світла. Адже капуста належить до світлолюбних рослин. Особливо їй потрібне добре освітлення в розсадний період. Інакше вона витягнеться і згодом почне жовтіти й сохнути.
- Неправильна підгодівля. Якщо капусту садили в бідний ґрунт, то розсада може пожовтіти від браку поживних речовин, таких як азот, фосфор, залізо, калій. Метод, як перевірити брак поживних речовин – це розвести в обприскувачі половину будь-якого добрива з мікроелементами та обприскати розсаду капусти.