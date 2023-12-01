Уникайте цих помилок у догляді за вазонами взимку: тоді рослини не загинуть

Догляд за вазонами взимку дещо відрізняється. Не всі господарі знають правила, які допоможуть кімнатним рослинам пережити холодний період року.

Наприклад, вони пересушують повітря у будинку або ллють у горщик занадто багато води. Ці та інші помилки у зимовому догляді за рослинами призводять до їх загибелі.

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Помилки у догляді за рослинами взимку

Експерти не рекомендують ставити вазони у темне приміщення. Важливо пам'ятати, що взимку у кімнату потрапляє менше сонця, аніж влітку чи навесні. Розмістіть рослини так, щоб вони отримували максимум сонячного світла з вулиці.

Зауважте, що вода, якою ви поливаєте вазони, взимку холодніша. Це сповільнює ріст рослин, а також пригнічує корисні мікроорганізми. Перед поливом воду варто нагріти. Для тропічних рослин оптимальними є +20 або +25 градусів.

Однак, потрібно слідкувати, щоб не перелити рослини. Інакше почнуть гнити корені та з'являться грибкові захворювання. Давайте вазонам менше води, але частіше.

Догляд за вазонами взимку / Фото Canva

Звичайно взимку також потрібно провітрювати рослини. Проте важливо не допускати протягів, бо станеться переохолодження. Можна відкрити вікна у сусідній кімнаті, де немає рослин.

Не забувайте протирати листя рослин взимку вологими ватними дисками, серветками або рукавичками із мікрофібри. Так вони дихають та ростуть. Крім того, це хороша профілактика від шкідників. У сонячні дні експерти радять робити гарячий душ рослинам, але не нагрівати воду занадто сильно.

Рослинам зранку потрібне обприскування теплою водою. Проводьте процедуру у теплі, сонячні дні. Також ретельно слідкуйте за кількістю води.

Є вазони, які витримують низькі температури та сувору зиму. Однак, їм також потрібен хороший догляд: полив, органічні речовини та достатня кількість сонячних променів.