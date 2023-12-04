Ця рослина ефективно очищає повітря у квартирі: обов'язково придбайте її додому
Джерело:Hyser
Важливо, щоб вдома було чисте повітря. Адже тоді проблем зі здоров'ям стає менше. Зокрема, знижується ризик отримати хвороби дихальної системи.
Існує декілька рослин, які допомагають зміцнити самопочуття. Тому їх добре купувати у дім. Фахівці також розказали, яка рослина найефективніше очищає повітря від шкідливих речовин.
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Яка рослина добре очищає повітря
Експерти кажуть, що це трава Штернберга. Вона має яскраво-зелені листки, які гарно прикрашають дім. Однак, їхня найбільша цінність – це видалення бактерій та пилу з повітря. Рослина вбиває ацетон, аміак, бензол, формальдегід та важкі метали. Ці речовини – дуже токсичні для організму людини.
Трава Штернберга також невибаглива у догляді. Температура повітря повинна бути 15-20 градусів. Експерти радять поливати рослину кожні 2-3 дні влітку, а взимку – раз на тиждень. Використовуйте воду, яка не містить хлор та фтор. А ґрунт підійде універсальний – той, який призначений для горщикових рослин.
Особливо рекомендують купувати цю рослину людям, які живуть у великих містах. Адже там багато автомобілів та підприємств, які забруднюють повітря. Завдяки корисним властивостям трави Штернберга, у вас покращиться самопочуття та сон.