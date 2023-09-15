Особливості Рош га-Шана: що не можна робити у велике єврейське свято

Рош га-Шана – це одне з найбільш важливих свят у році для вірян, які сповідують юдаїзм. З нього починається відлік Нового єврейського року.

Кожного року Рош га-Шана припадає на різні дні. Цього року свято відзначають з 15 по 17 вересня. Для євреїв настає вже 5784 рік. У чому ж суть цього свята та що не можна робити в ці дні – розповість 24 Канал.

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Рош га-Шана: історія свята, традиції

Послідовники юдаїзму вважають, що Бог пише "Книгу доль", тобто, саме у цей день він вирішує, якою буде доля людей у найближчому році. Тому з початком Нового року у вірян починається 10 днів молитов. Вони щиро каються за свої гріхи. Період закінчується таким святом, як Йом-Кіпур – тобто, День спокути.

Протягом десяти днів юдеї перебувають у роздумах над вчиненим за весь рік. Розкаянням у гріхах і молитвами євреї хочуть досягти, щоб Творець дав їм гарну та щасливу долю. Водночас вони моляться за мир і здоров'я у своєму домі.

Перед першим днем свята та в ніч другого дня євреї палять свічки в честь Нового року. Це символізує світло в домі й роблять це жінки як берегині домашнього вогнища. Упродовж святкування євреї не повинні працювати.



Шофар / Фото Canva

Обов'язковою традицією у дні Рош га-Шана є похід до синагоги – єврейської церкви. Вони б'ють у шофар – музичний інструмент, зроблений із рогу барана. Його звуки є сигналом для людей, що треба аналізувати свої вчинки, життя та чинити добро. Сам ріг барана символізує ягнятко, яке Авраам пожертвував Богу замість свого сина Ісаака.

Що не можна робити в цей день

У єврейський Новий рік не можна ставити на стіл кислу, гірку та гостру їжу. Вважається, якщо з'їсти такі страви в ці дні, можна привабити негаразди та проблеми.

Забороняється вживати горіхи , тому що числове значення слова "горіх" у єврейській мові означає числове значення слова "гріх".

, тому що числове значення слова "горіх" у єврейській мові означає числове значення слова "гріх". На Рош га-Шана не можна займатися роботою взагалі, лише дозволяється готувати страви.



Хала / Фото Canva