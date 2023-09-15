Особенности Рош га-Шана: что нельзя делать в большой еврейский праздник

Рош га-Шана – это один из самых важных праздников в году для верующих, исповедующих иудаизм. С него начинается отсчет Нового еврейского года.

Каждый год Рош га-Шана приходится на разные дни. В этом году праздник отмечают с 15 по 17 сентября. Для евреев наступает уже 5784 год. В чем же суть этого праздника и что нельзя делать в эти дни – расскажет 24 Канал.

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Рош га-Шана: история праздника, традиции

Последователи иудаизма считают, что Бог пишет "Книгу судеб", то есть именно в этот день он решает, какой будет судьба людей в ближайшем году. Поэтому с началом Нового года у верующих начинается 10 дней молитв. Они искренне каются за свои грехи. Период заканчивается таким праздником, как Йом-Кипур – то есть День искупления.

В течении десяти дней иудеи находятся в раздумьях над совершенным за весь год. Раскаянием в грехах и молитвами евреи хотят достичь чтобы Творец дал им хорошую и счастливую судьбу. В то же время они молятся о мире и здоровье в своем доме.

Перед первым днем праздника и ночью второго дня евреи зажигают свечи в честь Нового года. Это символизирует свет в доме и делают это женщины как хранительницы домашнего очага. Во время празднования евреи не должны работать.



Шофар / Фото

Обязательной традицией в дни Рош га-Шана есть поход в синагогу – еврейскую церковь. Они бьют в шофар – музыкальный инструмент, сделанный из рога барана. Его звуки являются сигналом для людей, что нужно анализировать свои поступки, жизнь и делать добро. Сам рог барана символизирует ягненка, который Авраам пожертвовал Богу вместо своего сына Исаака.

Что нельзя делать в этот день

В еврейский Новый год нельзя ставить на стол кислую, горькую и острую пищу. Считается, что если съесть такие блюда в эти дни, можно привлечь проблемы.

Запрещается употреблять орехи , потому что числовое значение слова "орех" в еврейском языке означает числовое значение слова "грех".

, потому что числовое значение слова "орех" в еврейском языке означает числовое значение слова "грех". На Рош га-Шана нельзя заниматься работой вообще, только разрешается готовить блюда.



Хала / Фото