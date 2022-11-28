Під час підготовки до Різдва Христового молитва є важливими чинником формування нашої віри та відносини з Богом. Оскільки Різдвяний піст – це перш за все підготовка й очищення своєї душі та серця задля найвеличнішої події людства – народження Ісуса Христа. У сорокаденний період посту необхідно молитися й читати Біблію. Особливо у молитві треба бути вдячними та смиренними, зазначає 24 канал.

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Різдвяний піст – ранішні молитви

Найголовнішою молитвою під час Різдвяного посту вважається "Отче наш", її можна зачитувати в будь-який час доби. Крім цього, за правилами посту, необхідно тричі на день молитися. Відразу після сну варто приступати до читання ранкової молитви, а згодом можна виконувати свої буденні справи.

Молитва "Отче наш":

Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться ім’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні,

і прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава

навіки. Амінь.

***

"Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що у превеликій доброті й в безмежній терпеливості не розгнівався на мене, грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися у твоєму законі й розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем, та славити всесвяте ім’я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь."

Різдвяний піст – молитви на кожний день / Фото Canva

"Господи, Вседержителю, Боже небесних сил і всякої плоті, що у небесах живеш і на нас смиренних споглядаєш, та випробовуєш серця і думки, і те, що є таємне в людині, добре бачиш; бо ти є безначальне і присносущне світло, у якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам, безсмертний Царю, прийми моління наше, яке ми в цей час скверними своїми устами творимо, на безліч щедрот твоїх сподіваючись, і прости нам прогрішення наші, ділом, словом чи думкою, свідомо чи несвідомо заподіяні нами, і очисти нас від усякої скверні плоті й духа, сотворивши нас храмом Чесного і Святого твого Духа. Даруй нам, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи пришестя світлого і явленого дня єдинородного твого Сина, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли він зі славою, Суддя всіх, прийде, щоб віддати кожному по його ділах. Нехай не в розслабленні й лінивстві, а в бадьорості та щирій праці ми з’явимось і будемо готовими ввійти з ним у божественне Царство його слави, де невмовкаючий голос тих, що торжествують, і невимовна насолода тих, що оглядають неосяжну доброту лиця твого, бо ти єси істинне світло, що освітлює й освячує все, і тебе оспівує все сотворіння навіки. Амінь."

***

"Господи, ти, що з великої своєї милості й щедрот твоїх дав мені, рабові твоєму, минулий час ночі цієї перебути без напасті від усякого зла і супротивника. Ти сам, Владико, Сотворителю всього, сподоби мене істинним твоїм світлом і просвіченим серцем творити волю твою, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь."

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"Благословляємо тебе, небесний Боже і Господи милості, за те, що виявляєш на нас повсякчасно безліч великих, недосяжних, славних і дивних діл своїх; що дав нам сон на підтримку нашої немочі й відпочинок від праці знесиленого тіла. Благодаримо тебе, що не погубив нас із беззаконнями нашими, а зі звичного твого чоловіколюбства підняв нас зі сну, щоб вихваляти владу твою. Тому молимо твою безмірну благість: просвіти наші думки, підведи очі й розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші уста, наповни їх хвалою твоєю, щоб ми могли непохитно визнавати й славити тебе, безначального Отця, із єдинородним твоїм Сином, і пресвятим, благим, і животворним твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь."

Різдвяний піст – молитви вечірні

Перед сном варто подякувати Богу за прожитий день, попросити вибачення за неправильні вчинки й попросити Божої милості та підтримки на наступний день.

"Вічний і милостивий Боже, прости мені гріхи, створені мною справою, промовою або думкою. Дай, Господи, смирення моїй душі й визволи від усякої скверни. Пошли мені, Господи, в ночі спокійний сон, щоб вранці я знову став пресвятому Твоєму Імені. Визволи мене, Господи, від суєти й злих помислів. Вся сила і Слава Тобі, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь."

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"Господи Боже наш, в Якого ми віруємо і чиє ім’я більше за всяке ймення призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі й тіла й охорони нас від усякого видіння і темної пристрасті; припини пристрасне бажання, погаси полум’я тілесного збудження, подай нам смиренно пожити у слові й ділі, щоб, прийнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь."

Молитви на час Різдвяного посту / Фото Unsplash

Вседержителю, Слово Отче, сам всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя свого ніколи не покидай мене, раба твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий Пастирю своїх овець, не віддай мене на поталу зміїну і не залиши мене для того, щоб сатана спокушував мене, бо насіння зла в мені є. Ти ж бо, Господи, достойний поклоніння, Царю святий, Ісусе Христе, у сні мене охорони Світлом, що ніколи не меркне – Духом Твоїм Святим, що ним освятив єси учеників своїх. Дай, Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасення своє на ложі моїм і просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія твого, душу­ – любов’ю хреста твого, серце – чистотою слів твоїх, тіло моє – твоїми страстями, думку мою – твоїм смиренням охорони; і підведи мене в час слушний, щоб славословити Тебе. Бо прославлений єси з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь."

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"Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе Істини! Зглянься на мене і помилуй мене, грішного раба твого, і відпусти мені, недостойному, і прости все, чим згрішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини, вільні мої гріхи й невільні, відомі й невідомі, що через молодість або через недобру науку, або через зухвальство чи малодушність сталися.

Може Іменем Твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив; або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли вбогий мене приходив – я йому не допоміг; або осудив брата мого; або підманув; або погордував перед ним; або, коли молився, то думкою про земне дбав; або що розпутне подумав; або об’ївся; або обпився; або через міру сміявся; або на чуже позаздрив; або щось непотрібне сказав; або з гріха брата мого посміявся; або помолитись забув; та інші мої незчисленні гріхи, що їх не пам’ятаю, бо все оце, і ще більше, я зробив.

Помилуй мене, Творче мій і Владико, бідного і недостойного раба Твого, і відпусти, і прости мені, як Милосердний і Чоловіколюбний, щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я, грішний і вбогий, і щоб вклонився, і оспівав, і прославив пречесне ім’я Твоє з Отцем і Єдинородним Його Сином нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Псалми

Псалом 91 – "Бог – вічне пристановище людей":

Хто живе під захистом Всевишнього,

у тіні Всемогутнього буде жити.

Нехай він Господу скаже:

«Ти – мій притулок, моя твердиня, мій Бог, Я на Нього покладатиму надію»,

Він визволить тебе від пастки мисливця

і від пагубного слова.

Своїм крилом Він Тебе отінить, – ти заховаєшся під Його крила:

Його істина – щит і зброя.

Ти не злякаєшся нічного страхіття,

ні стріли, що летить удень,

Ні чуми, що підкрадається в темряві,

ні пошесті, що сіє смерть опівдні.

Збоку від тебе впаде тисяча, –

десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться.

Лише своїми очима будеш дивитися, –

і побачиш відплату грішникам.

Адже Ти, Господи, мій притулок.

Всевишнього зробив ти своїм пристановищем.

Не найде зло на тебе,

і лихоліття не наблизиться до твого намету.

Адже своїм Ангелам накаже про тебе,

щоби берегли тебе на всіх твоїх дорогах.

Вони на руках тебе будуть носити,

аби ти не спіткнувся об камінь своєю ногою.

На левів і зміїв наступиш, –

ти потопчеш левенят і потвору!

Адже він припав до Мене, – і Я дам йому спасіння.

Прославлю його, бо Моє Ім’я пізнав він.

Закличе він до Мене – і Я до нього відізвуся;

Я з ним у недолі, – Я його визволю і прославлю.

Я насичу його довгим віком

і покажу йому своє спасіння!

***

Псалом 1 – "Дві дороги":

Блаженний чоловік,

який не ходить за радою безбожних,

Не стає на дорогу грішних

і в згромадженні насмішників не засідає,

Але в законі Господньому його бажання;

і він роздумує день і ніч над Його законом.

Він буде, як дерево, посаджене над водними потоками,

яке дасть свій плід у свою пору;

І листя його не зів’яне,

і все, що він учинить, буде вдалим.

Не так безбожні, не так!

Вони – мов полова, яку вітер розвіває.

Тому-то і не встануть на суді безбожні,

ні грішники на праведних раді.

Адже Господь знає праведних дорогу,

а дорога безбожних загине.

Різдвяний піст – щирі молитви до Бога / Фото Canva

Псалом 8 – "Прославлення Бога":

Господи, наш Боже! Яке на всій землі Твоє Ім’я величне!

Здійми понад небеса свою славу.

З уст немовлят і тих, які ссуть, Ти учинив хвалу супроти своїх супостатів,

щоби знищити ворога і бунтівного.

Коли я погляну на Твої небеса – рук Твоїх діло,

на місяць і зорі, засновані Тобою, –

Хто така людина, що пам’ятаєш про неї,

або людський син, що навідуєшся до нього?

Ти зробив її не набагато меншою за Ангелів, Ти увінчав її славою і честю.

Ти дав йому владу над рук своїх ділами.

Все підкорив йому під ноги:

коряться йому бики і вівці, а також польові тварини,

Птахи небесні, морські риби,

що носяться глибинами морськими.

Господи, наш Боже!

Яке на всій землі Твоє Ім’я величне!

***

Псалом 23 – "Господь мій Пастир"

Господь – мій Пастир. Я не матиму недостатку.

На зелених лугах Він дає мені відпочити,

Веде мене на тихі води,

мою душу Він обновляє,

Веде мене праведності стежками

ради Імені свого.

Коли я піду навіть долиною смертної тіні,

зла не злякаюсь, бо Ти зі мною.

Твій жезл і Твій посох –

вони мене втішають.

Переді мною трапезу Ти готуєш

навпроти тих, які мене утискають.

Ти намастив мою голову олією,

переливається моя чаша.

Отож в усі дні життя мого

доброта і милосердя супроводжувати мене будуть,

І я на довгі дні поселюся.

Пам'ятайте, найголовніше під час проходження Різдвяного посту – це ваша мета й помисли вашого серця. Старайтеся більше зосереджуватися на Бозі й Біблії.