Однак віряни мають дотримуватися календаря харчування, головний принцип якого – повне утримання від продуктів тваринного походження: м'яса, молочних продуктів та яєць. Що можна їсти в піст перед Різдвом – пише 24 Канал з посиланням на Українську Греко-Католицьку Церкву.

Дивіться також Коли будемо святкувати Різдво у 2025 році в Україні: дата за новим календарем

Що можна їсти в Різдвяний піст 2025?

Упродовж Різдвяного посту основою раціону є овочі та фрукти у свіжому, квашеному, маринованому чи консервованому вигляді. Крім того, вірянам дозволяється їсти у цей час бобові, зокрема квасолю, горох, сочевицю, зернові та крупи, наприклад, гречану, вівсяну й рисову. Водночас християни можуть споживати гриби, горіхи та насіння. Рослинна олія дозволяється не щодня, а лише у визначені дні.

Меню Різдвяного посту розподіляється за днями тижня, і суворість обмежень посилюється ближче до Святого вечора. Найсуворішими днями є середа та п'ятниця, коли зазвичай практикується сухоїдіння. Тобто у цей час люди вживають лише рослинну їжу без олії та термообробки, наприклад, хліб, сирі овочі, фрукти та горіхи.

Що можна їсти у Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik

У понеділок дозволена гаряча рослинна їжа, але також без олії. Натомість у вівторок та четвер можна їсти гарячі страви з додаванням рослинної олії. Менш суворими є субота та неділя, коли крім гарячої їжі з олією, дозволяється вживати рибу та, за традицією, невелику кількість вина. Однак важливо пам'ятати, що в завершальний тиждень посту правила можуть ставати суворішими.

Що цікаво, особливим днем у цьому періоді є 24 грудня – Святвечір, коли віряни згідно з традицією не вживають їжу до появи першої зірки на небі. Лише після цього подаються пісні страви, головною з яких є кутя, зазначає Рівненська єпархія ПЦУ.

Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025?