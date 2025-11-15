Однак віряни мають дотримуватися календаря харчування, головний принцип якого – повне утримання від продуктів тваринного походження: м'яса, молочних продуктів та яєць. Що можна їсти в піст перед Різдвом – пише 24 Канал з посиланням на Українську Греко-Католицьку Церкву.
Що можна їсти в Різдвяний піст 2025?
Упродовж Різдвяного посту основою раціону є овочі та фрукти у свіжому, квашеному, маринованому чи консервованому вигляді. Крім того, вірянам дозволяється їсти у цей час бобові, зокрема квасолю, горох, сочевицю, зернові та крупи, наприклад, гречану, вівсяну й рисову. Водночас християни можуть споживати гриби, горіхи та насіння. Рослинна олія дозволяється не щодня, а лише у визначені дні.
Меню Різдвяного посту розподіляється за днями тижня, і суворість обмежень посилюється ближче до Святого вечора. Найсуворішими днями є середа та п'ятниця, коли зазвичай практикується сухоїдіння. Тобто у цей час люди вживають лише рослинну їжу без олії та термообробки, наприклад, хліб, сирі овочі, фрукти та горіхи.
Що можна їсти у Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik
У понеділок дозволена гаряча рослинна їжа, але також без олії. Натомість у вівторок та четвер можна їсти гарячі страви з додаванням рослинної олії. Менш суворими є субота та неділя, коли крім гарячої їжі з олією, дозволяється вживати рибу та, за традицією, невелику кількість вина. Однак важливо пам'ятати, що в завершальний тиждень посту правила можуть ставати суворішими.
Що цікаво, особливим днем у цьому періоді є 24 грудня – Святвечір, коли віряни згідно з традицією не вживають їжу до появи першої зірки на небі. Лише після цього подаються пісні страви, головною з яких є кутя, зазначає Рівненська єпархія ПЦУ.
Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025?
- Протягом усіх 40 днів посту діє повна заборона на вживання будь-якого м'яса та всіх продуктів його перероблення. Зокрема, ковбаси, сосиски, паштети та м'ясні бульйони.
- Усі продукти тваринного походження, пов'язані з молоком, повністю виключаються. Це стосується молока, вершкового масла, сиру, сметани, кефіру та йогуртів.
- Яйця заборонені протягом усього посту. Також слід уникати готових страв, у складі яких є цей продукт.
- Риба та морепродукти заборонені у більшість днів посту. Вони дозволяються лише у вихідні дні та на великі церковні свята, що припадають на піст.
- Хоча рослинна олія є пісним продуктом, її використання обмежується. Вона заборонена у понеділок, середу та п'ятницю. Втім, дозволено додавати олію до страв у вівторок, четвер, суботу та неділю.
- До того ж вірянам не можна пити алкоголь під час Різдвяного посту. Однак червоне вино дозволяється вживати у невеликій кількості лише у суботу та неділю.