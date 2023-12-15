Коли завершується Різдвяний піст: дата

Різдвяний піст – останній багатоденний піст у році. Загалом він триває 40 днів. У цей час люди очищаються тілесно та духовно. Тим чином вони готуються зустрічати одне з найсвітліших зимових свят – народження Ісуса Христа.

Різдвяний піст також називають Пилипівкою. Оскільки він починається після свята апостола Пилипа. У зв'язку з тим, що Україна перейшла на новоюліанський календар, піст цього року стартував 15 листопада. Коли ж завершиться, знає 24 Канал.

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Різдвяний піст 2023

Різдвяний піст завершується вже зовсім скоро, 24 грудня. Цього року українці відзначатимуть Святвечір саме в цей день. У період з 15 листопада до 24 грудня потрібно пробачати всі образи, молитися, позбавлятися негативних думок та не вживати їжу тваринного походження. Водночас утримуються від посту:

діти до 14 років;

вагітні;

старі та хворі люди;

жінки, які годують грудьми;

люди, які важко працюють.

Під час Різдвяного посту забороняється вживати м'ясні та молочні продукти, яйця. У середу та п'ятницю в раціон можна додати рослинну їжу без олії; у вівторок та четвер – з олією; у суботу та неділю – рибу.

Що не можна робити під час Різдвяного посту