15 листопада – початок Різдвяного посту: яке сьогодні свято та що заборонено робити
15 листопада церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Гурія, Самона та Авіва. Вони вважаються покровителями щасливої родини і шлюбу.
Також сьогодні відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Більше про ці свята, читайте на сайті 24 Каналу.
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День пам'яті святих Гурія, Самона і Авіва
Гурій і Самон були рідними братами. Коли людей почали переслідувати за християнську віру, вони поїхали якомога далі від свого міста. Час від часу брати поверталися, читали проповіді та намагалися звернути язичників в християнство. За це їх відправили у темницю. Там довго мучили, а потім відрубали голови.
Через 16 років, в той же день, постраждав і мученик Авів. Він також ходив містом і переконував християн не відрікатися від віри. За це його спалили на очах у матері. Незабаром у місті побудували храм, де поховані тіла всіх трьох сповідників.
Також сьогодні починається Різдвяний піст, який триває 40 днів. Віряни обмежують своє харчування і проводять час в молитві, щоб стати ближчими до Бога.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено їсти молочні продукти, яйця і м'ясо. Оскільки починається Різдвяний піст.
- Не можна влаштовувати гучних святкувань та гулянь.
- Не варто відмовляти нужденним у допомозі.
- Заборонено пліткувати та згадувати колишні образи.
Народні прикмети на цей день
- Якщо випаде багато снігу, то врожай буде хорошим.
- Якщо коні голосно іржуть – це хороший знак.
- Якщо в цей день сильний вітер, то така погода буде до Дня Святого Миколая.
Що святкують у світі
Кожного року 15 листопада у світі відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Його заснував Комітет письменників у в'язницях Міжнародного ПЕН-клубу в 1981 році. Цей день присвячується тим, хто розплачується за своє інакомислення та свободу слова. Щороку люди, які вважають засудження письменників за їх творчість несправедливим, об'єднують та говорять про це.