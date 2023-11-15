Також сьогодні відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Більше про ці свята, читайте на сайті 24 Каналу.

Теж цікаво Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті святих Гурія, Самона і Авіва

Гурій і Самон були рідними братами. Коли людей почали переслідувати за християнську віру, вони поїхали якомога далі від свого міста. Час від часу брати поверталися, читали проповіді та намагалися звернути язичників в християнство. За це їх відправили у темницю. Там довго мучили, а потім відрубали голови.

Через 16 років, в той же день, постраждав і мученик Авів. Він також ходив містом і переконував християн не відрікатися від віри. За це його спалили на очах у матері. Незабаром у місті побудували храм, де поховані тіла всіх трьох сповідників.

Також сьогодні починається Різдвяний піст, який триває 40 днів. Віряни обмежують своє харчування і проводять час в молитві, щоб стати ближчими до Бога.

Різдвяний піст 2023 / Фото "Дзеркало тижня"

Що не можна робити сьогодні

Заборонено їсти молочні продукти, яйця і м'ясо. Оскільки починається Різдвяний піст.

Не можна влаштовувати гучних святкувань та гулянь.

Не варто відмовляти нужденним у допомозі.

Заборонено пліткувати та згадувати колишні образи.

Народні прикмети на цей день

Якщо випаде багато снігу, то врожай буде хорошим.

Якщо коні голосно іржуть – це хороший знак.

Якщо в цей день сильний вітер, то така погода буде до Дня Святого Миколая.

Що святкують у світі

Кожного року 15 листопада у світі відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні. Його заснував Комітет письменників у в'язницях Міжнародного ПЕН-клубу в 1981 році. Цей день присвячується тим, хто розплачується за своє інакомислення та свободу слова. Щороку люди, які вважають засудження письменників за їх творчість несправедливим, об'єднують та говорять про це.