Початок Різдвяного посту 2022 – 2023: його ціль та що не можна робити у цей період
Щороку 28 листопада в православних вірян розпочинається сорокаденний Різдвяний піст, який триває до 6 листопада. Він є другий за величною у році й має свої певні традиції та обмеження, які дійшли до нас від предків.
У народі цей піст називається "Пилипівкою" оскільки напередодні (27 листопада) церква вшановує апостола Пилипа. Він призначений для того, щоб кожен міг підготувати своє серце й домівку для зустрічі Христа, це час для фізичного й духовного очищення, для зміцнення своєї віри й побудови взаємин із Богом, зазначає 24 канал.
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Різдвяний піст є менш суворим ніж Великий та Успенський пости. Перші згадки про піст датуються у 4 столітті, проте він значно коротшим – тривав всього 7 днів. У 1166 році за часів імператора Мануїла Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга у Візнатії відбулася "реформа" і піст став 40-денним.
Важливо під час посту не просто відмовитися від їжі, а й від своїх гріховних звичок та пристрастей. Інакше – це буде просто дієта.
Різдвяний піст 2022 – 2023 – значення та заборони / Фото Unsplash
Що не можна робити під час Різдвяного посту
- Перш за все існують обмеження щодо їжі. Необхідно відмовитися від вживання їжі тваринного походження – м'яса, молочних продуктів та яєць. У суботу та неділю дозволяється вживання риби, також у великі свята, які припадають на вівторок чи четвер. Якщо ж свято випало на понеділок, середу чи п'ятницю, до раціону можна додати тільки рослинну олію та вино.
- Під час посту не можна проводити вінчання та хрещення.
- Не можна відвідувати розважальні заходи чи вечірки.
- У піст не можна лихословити, сваритися з рідними чи думати щось погане про когось. Думки мають бути світлими й чистими.
- Варто утриматися від інтимної близькості.
- Не можна сумувати й бути роздратованим.
- Не можна вживати спиртні напої.
- Варто уникати крайнощів, щоб не впасти у фанатизм чи марнославство.
Різдвяного пост можуть не дотримуватися матері, що годують дітей грудьми, вагітні жінки й діти до 12 років. Варто утриматися від посту людям з такими захворюваннями, як вірусний гепатит, туберкульоз, рак, виразка шлунку, цукровий діабет, гастрит з підвищеною кислотністю, анемія, а також людям похилого віку з остеопорозом. Також не можна поститися перед та після хірургічного втручання й операції. Не варто обмежувати себе в їжі школярам та студентам під час екзаменів та сесій.
Правила дотримання Різдвяного посту / Фото Unsplash
Різдвяний піст – це чудова нагода, щоб почати краще досліджувати Біблію й уважніше її читати. Також варто більше часу приділити молитві, адже це чудова нагода, щоб краще пізнати головні християнські цінності. Також важливо дотримуватися внутрішнього спокою й миру.