Початок Різдвяного посту 2022 – 2023: його ціль та що не можна робити у цей період

Щороку 28 листопада в православних вірян розпочинається сорокаденний Різдвяний піст, який триває до 6 листопада. Він є другий за величною у році й має свої певні традиції та обмеження, які дійшли до нас від предків.

У народі цей піст називається "Пилипівкою" оскільки напередодні (27 листопада) церква вшановує апостола Пилипа. Він призначений для того, щоб кожен міг підготувати своє серце й домівку для зустрічі Христа, це час для фізичного й духовного очищення, для зміцнення своєї віри й побудови взаємин із Богом, зазначає 24 канал.

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Різдвяний піст є менш суворим ніж Великий та Успенський пости. Перші згадки про піст датуються у 4 столітті, проте він значно коротшим – тривав всього 7 днів. У 1166 році за часів імператора Мануїла Константинопольського патріарха Луки Хрисоверга у Візнатії відбулася "реформа" і піст став 40-денним.

Важливо під час посту не просто відмовитися від їжі, а й від своїх гріховних звичок та пристрастей. Інакше – це буде просто дієта.

Різдвяний піст 2022 – 2023 – значення та заборони / Фото Unsplash

Що не можна робити під час Різдвяного посту

Перш за все існують обмеження щодо їжі. Необхідно відмовитися від вживання їжі тваринного походження – м'яса, молочних продуктів та яєць. У суботу та неділю дозволяється вживання риби, також у великі свята, які припадають на вівторок чи четвер. Якщо ж свято випало на понеділок, середу чи п'ятницю, до раціону можна додати тільки рослинну олію та вино.

Під час посту не можна проводити вінчання та хрещення.

Не можна відвідувати розважальні заходи чи вечірки.

У піст не можна лихословити, сваритися з рідними чи думати щось погане про когось. Думки мають бути світлими й чистими.

Варто утриматися від інтимної близькості.

Не можна сумувати й бути роздратованим.

Не можна вживати спиртні напої.

Варто уникати крайнощів, щоб не впасти у фанатизм чи марнославство.

Різдвяного пост можуть не дотримуватися матері, що годують дітей грудьми, вагітні жінки й діти до 12 років. Варто утриматися від посту людям з такими захворюваннями, як вірусний гепатит, туберкульоз, рак, виразка шлунку, цукровий діабет, гастрит з підвищеною кислотністю, анемія, а також людям похилого віку з остеопорозом. Також не можна поститися перед та після хірургічного втручання й операції. Не варто обмежувати себе в їжі школярам та студентам під час екзаменів та сесій.

Правила дотримання Різдвяного посту / Фото Unsplash

Різдвяний піст – це чудова нагода, щоб почати краще досліджувати Біблію й уважніше її читати. Також варто більше часу приділити молитві, адже це чудова нагода, щоб краще пізнати головні християнські цінності. Також важливо дотримуватися внутрішнього спокою й миру.