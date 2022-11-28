Начало Рождественского поста 2022 – 2023: его цель и что нельзя делать в этот период

Ежегодно 28 ноября у православных верующих начинается сорокадневный Рождественский пост, который проходит до 6 ноября. Он второй по величественной в году и имеет свои определенные традиции и ограничения, которые дошли до нас от предков.

В народе этот пост называется "Филипповкой" поскольку накануне (27 ноября) церковь чтит апостола Филиппа. Он предназначен для того, чтобы каждый мог подготовить свое сердце и дом для встречи Христа, это время для физического и духовного очищения, для укрепления своей веры и построения взаимоотношений с Богом, отмечает 24 канал.

Читайте также Рождественский пост 2022 – 2023: календарь питания на каждый день

Рождественский пост менее строг, чем Великий и Успенский посты. Первые упоминания о посте датируются в 4 веке, однако он значительно короче – длился всего 7 дней. В 1166 г. во времена императора Мануила Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга в Визнатии состоялась "реформа" и пост стал 40-дневным.

Важно на посту не просто отказаться от еды, но и от своих греховных привычек и страстей. Иначе – это будет просто диета.

Рождественский пост 2022 – 2023 – значения и запреты / Фото Unsplash

Что нельзя делать во время Рождественского поста

Прежде всего, существуют ограничения относительно пищи. Необходимо отказаться от еды животного происхождения – мяса, молочных продуктов и яиц. В субботу и воскресенье разрешается употребление рыбы, а также в большие праздники, которые приходятся на вторник или четверг. Если же праздник выпал на понедельник, среду или пятницу, в рацион можно добавить только растительное масло и вино.

Во время поста нельзя проводить венчание и крещение.

Нельзя посещать развлекательные мероприятия или вечеринки.

В пост нельзя злословить, ссориться с родными или думать что-то плохое о ком-то. Мысли должны быть светлыми и чистыми.

Следует воздержаться от интимной близости.

Нельзя унывать и быть раздраженным.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Следует избегать крайностей, чтобы не впасть в фанатизм или тщеславие.

Рождественский пост могут не соблюдать кормящие детей грудью матери, беременные женщины и дети до 12 лет. Следует воздержаться от поста людям с такими заболеваниями, как вирусный гепатит, туберкулез, рак, язва желудка, сахарный диабет, гастрит с повышенной кислотностью, анемия, а также пожилым людям с остеопорозом. Также нельзя поститься до и после хирургического вмешательства и операции. Не следует ограничивать себя в еде школьникам и студентам во время экзаменов и сессий.

Правила соблюдения Рождественского поста / Фото Unsplash

Рождественский пост – прекрасный случай, чтобы начать лучше исследовать Библию и внимательнее ее читать. Также стоит больше времени уделить молитве, ведь это прекрасная возможность, чтобы лучше узнать главные христианские ценности. Также важно соблюдать внутренний покой и мир.