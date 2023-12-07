Ця різдвяна прикраса вбереже ваш дім від бід і негативу: про що йдеться

Усі звикли чіпляти на ялинку сніжинки, бантики, шишки, новорічні прикраси та гірлянди. Однак, є одна цікава річ, про яку багато хто не знає. Це павуки для ялинки.

Це традиційний виріб, який виготовляли з соломи в Україні до Різдва та Нового року. Різдвяного павука робили з солом'яних трубочок у формі ромба. Яке значення має така прикраса – знає 24 Канал.

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Що таке різдвяні павуки: значення

За народними віруваннями, різдвяний павук був оберегом у домі. Його підвішували до стелі в центрі хати на волосині з хвоста коня. Вважалося, що такі "павуки" лякають злих духів та очищають негативну енергетику в домі. Циркуляція повітря від вхідних дверей та до печі допомагала цим прикрасам рухатися в різні боки.

Іноді люди ставили під виріб свічку. Це також допомагало прикрасі крутитися, а ще на стінах з'являлися тіні. Люди вірили, що в такий спосіб на свята у будинок приходять душі померлих родичів. Тоді дуже надавали значення тому, в який бік буде рухатися прикраса: якщо у лівий – урожаю не буде, у правий – плодів на городі та в саду буде багато. Якщо "павук" не рухався, це символізувало щось не хороше.

Вважалося, що "павуки" перетягують на себе весь негатив і негаразди. Якщо хтось у родині хворів або не міг завагітніти з жінок, то вони певний час стояли під цією прикрасою.

У народі було заведено не знімати солом'яних павуків, а залишати до наступних різдвяно-новорічних свят. Люди вірили, що у такий спосіб "павуки" захищатимуть домівку від злих духів протягом усього року. В Україні найбільшу популярність такі прикраси мали саме на Поліссі. Там дуже часто виготовляли та вірили в силу різдвяних павуків.