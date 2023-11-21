Коли в Україні святкуватимуть Різдво цього року: відмінності між 25 грудня і 7 січня

З 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер українці святкуватимуть Різдво разом з більшістю християнських церков світу — 25 грудня, а не 7 січня.

Російська православна церква та Українська православна церква Московського патріархату живуть за юліанським календарем. Він на 13 днів відрізняється від григоріанського і новоюліанського. Різдво 7 січня також відзначають у Грузії, Сербії та Єрусалимі, пише 24 Канал.

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Різдво 25 грудня та 7 січня: відмінності

Відомо, що у 46 році до нашої ери Юрій Цезар запровадив у Стародавньому Римі юліанський календар. Але він виявився неточним. Адже земля обертається навколо сонця на 12 хвилин повільніше, ніж вважали давні римляни. За роки календар відстав на 13 днів. Тому Папа Римський Григорій XIII провів реформу – так виник григоріанський календар.

Різниця полягає в тому, що за юліанським календарем Різдво випадає на 7 січня, а за григоріанським – на 25 грудня. Однак, тоді не всі країни перейшли на новий календар. Православ'я відмовилося від нововведення, адже відбувалося протистояння з католицизмом.

Різдво 25 грудня / Фото Unsplash

Після початку повномасштабного вторгнення, багато українців підтримала ідею відзначати Різдво за григоріанським календарем. Вона віддаляє нас від радянських та російських традицій. Варто зазначити, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня – разом з усім цивілізованим світом.

Очевидно, що більш правильним є святкувати народження Ісуса Христа до Нового Року. Крім того, так не применшується значення цього свята. Також більше вірян дотримуватиметься Різдвяного посту. Адже він тепер закінчиться до Нового року. Раніше багато хто порушував піст на новорічні свята, коли він є найсуворішим.