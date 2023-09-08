Різдво Пресвятої Богородиці: сильна молитва, яка допомагає у важких ситуаціях

Православна церква з 1 вересня перейшла на новий новоюліанський церковний календар. Відтак дата свят та подій змістилася на 13 днів. У 2023 році Різдво Пресвятої Богородиці ми будемо святкувати 6 вересня.

Раніше це свято припадало на 21 вересня, пише 24 Канал. Це вперше цього року ми будемо відзначати церковні дні з іншими датами.

Читайте також Вже не 21 вересня: коли Різдво Пресвятої Богородиці та які основні традиції цього дня

Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найбільш важливих православних свят. Цей день також має назву Друга Пречиста. Споконвіку свято вважається дуже важливим і великим.

Свято вважається "жіночним", оскільки жінки, які хочуть мати дітей моляться до Матері Божої, аби вона допомогла їм народити здорову дитину. Також часто жінки, які не можуть завагітніти, звертаються до Богородиці, щоб вона допомогла їм якнайшвидше вирішити цю проблему.

Молитви до Пресвятої Богородиці вважаються дуже сильними і допомагають у скрутних ситуаціях. Читайте цю молитву, щоб отримати заступництво на увесь рік.



6 вересня відзначають Різдво Пресвятої Богородиці

Молитва про заступництво

Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли кому потрібна.

Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючих оберігай.

Боронь, Владичице, гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаємо святе ім`я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же до Тебе припадаємо і паки співаємо:

віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті і згубні зневіряння – молитвами Твоїми, подаючі дощі своєчасні і землі рясно родять, вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творця, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва про зачаття дитини

О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги і страждання всіх матерів земних приняла, не залиш молитвами Твоїми припадаючих до святої і чудотворної ікони Твоєї раб цих (імена) і випроси у Сина Свого, і всіх Бога безплодства закінчення, в пологах допомога і благочаддя, немовлям же їх надійний покрив і защхист.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і ввійдуть у Царство Небесне Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.