Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити у важливе християнське свято

20 вересня 2022 , 21:00
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У середу, 21 вересня, в Україні відзначають одне з найважливіших свят у році – Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують день народження Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Про традиції та заборони – читайте далі.

На рубежі Старого та Нового Заповітів у сім’ї праведних Анни та Якима народилася Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Різдво Пресвятої Богородиці має особливе значення, адже Марія відіграла одну з найважливіших ролей в історії людства. У цей день віряни йдуть до церкви та приносять у молитві свої потаємні прохання та мрії. Свято здавна символізувало початок осені та День врожаю, пише 24 канал. 

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Марія народилася у Назареті в сім'ї літнього подружжя, які довго не мали дітей і через це часто потерпали від насмішок та критики людей, адже в єврейському народі це вважалося покаранням. Тож, народження Марії стало справжнім дивом для них, адже вони щиро молилися та твердо вірили, що Бог відповість.

Одного разу Яким приніс у храм свою жертву в дарунок Богові, але первосвященник не прийняв її та сказав, що він є недостойним цього. Чоловік пішов у пустелю з глибоким сумом та почав молитися до Бога, тоді з'явився янгол і сповістив, що в них все-таки народитися дитина. Тоді Яким та Анна дали обітницю присвятити Богу своє дитя для служіння.

Саме свято Різдво Пресвятої Богородиці почали святкувати у 5 столітті у Візантійській імперії.

Заборони на Різдво Пресвятої Богородиці 2022 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

У цей день існують певні заборони, які зазвичай стосуються і всіх інших великих церковних свят:

  • Не можна перебувати у сварці з рідними та друзями.
  • Не можна відмовляти у допомозі потребуючим.
  • Не можна вживати спиртні напої.
  • Не можна вишивати, шити та різати хліб. 
  • Не можна проводити гучні вечірки та весілля.
  • Не можна займатися важкою працею.
  • Також варто утриматися від вживання м'яса.
  • Не можна брати до рук ніж, голку чи ножиці.
  • Не можна спалювати сміття. 
  • Не можна викидати залишки їжі та змітати крихти зі столу на підлогу.

У цей період наші предки готувалися до зими: прибирали бджолині вулики, збирали цибулю і заготовляли калину. Дякували Богородиці за врожай і просили допомоги на наступний рік. А бездітні жінки прикрашали ікони Богородиці пізніми квітами й калиною, запалювали свічки й прохали про народження дітей. 

Автор: Ірина Ковальчук