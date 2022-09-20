На рубежі Старого та Нового Заповітів у сім’ї праведних Анни та Якима народилася Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Різдво Пресвятої Богородиці має особливе значення, адже Марія відіграла одну з найважливіших ролей в історії людства. У цей день віряни йдуть до церкви та приносять у молитві свої потаємні прохання та мрії. Свято здавна символізувало початок осені та День врожаю, пише 24 канал.

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Марія народилася у Назареті в сім'ї літнього подружжя, які довго не мали дітей і через це часто потерпали від насмішок та критики людей, адже в єврейському народі це вважалося покаранням. Тож, народження Марії стало справжнім дивом для них, адже вони щиро молилися та твердо вірили, що Бог відповість.

Одного разу Яким приніс у храм свою жертву в дарунок Богові, але первосвященник не прийняв її та сказав, що він є недостойним цього. Чоловік пішов у пустелю з глибоким сумом та почав молитися до Бога, тоді з'явився янгол і сповістив, що в них все-таки народитися дитина. Тоді Яким та Анна дали обітницю присвятити Богу своє дитя для служіння.

Саме свято Різдво Пресвятої Богородиці почали святкувати у 5 столітті у Візантійській імперії.

Заборони на Різдво Пресвятої Богородиці 2022 / Фото з відкритих джерел

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

У цей день існують певні заборони, які зазвичай стосуються і всіх інших великих церковних свят:

Не можна перебувати у сварці з рідними та друзями.

Не можна відмовляти у допомозі потребуючим.

Не можна вживати спиртні напої.

Не можна вишивати, шити та різати хліб.

Не можна проводити гучні вечірки та весілля.

Не можна займатися важкою працею.

Також варто утриматися від вживання м'яса.

Не можна брати до рук ніж, голку чи ножиці.

Не можна спалювати сміття.

Не можна викидати залишки їжі та змітати крихти зі столу на підлогу.

У цей період наші предки готувалися до зими: прибирали бджолині вулики, збирали цибулю і заготовляли калину. Дякували Богородиці за врожай і просили допомоги на наступний рік. А бездітні жінки прикрашали ікони Богородиці пізніми квітами й калиною, запалювали свічки й прохали про народження дітей.