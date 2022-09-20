На рубежі Старого та Нового Заповітів у сім’ї праведних Анни та Якима народилася Марія, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Різдво Пресвятої Богородиці має особливе значення, адже Марія відіграла одну з найважливіших ролей в історії людства. У цей день віряни йдуть до церкви та приносять у молитві свої потаємні прохання та мрії. Свято здавна символізувало початок осені та День врожаю, пише 24 канал.
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Марія народилася у Назареті в сім'ї літнього подружжя, які довго не мали дітей і через це часто потерпали від насмішок та критики людей, адже в єврейському народі це вважалося покаранням. Тож, народження Марії стало справжнім дивом для них, адже вони щиро молилися та твердо вірили, що Бог відповість.
Одного разу Яким приніс у храм свою жертву в дарунок Богові, але первосвященник не прийняв її та сказав, що він є недостойним цього. Чоловік пішов у пустелю з глибоким сумом та почав молитися до Бога, тоді з'явився янгол і сповістив, що в них все-таки народитися дитина. Тоді Яким та Анна дали обітницю присвятити Богу своє дитя для служіння.
Саме свято Різдво Пресвятої Богородиці почали святкувати у 5 столітті у Візантійській імперії.
Заборони на Різдво Пресвятої Богородиці 2022 / Фото з відкритих джерел
Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці
У цей день існують певні заборони, які зазвичай стосуються і всіх інших великих церковних свят:
- Не можна перебувати у сварці з рідними та друзями.
- Не можна відмовляти у допомозі потребуючим.
- Не можна вживати спиртні напої.
- Не можна вишивати, шити та різати хліб.
- Не можна проводити гучні вечірки та весілля.
- Не можна займатися важкою працею.
- Також варто утриматися від вживання м'яса.
- Не можна брати до рук ніж, голку чи ножиці.
- Не можна спалювати сміття.
- Не можна викидати залишки їжі та змітати крихти зі столу на підлогу.
У цей період наші предки готувалися до зими: прибирали бджолині вулики, збирали цибулю і заготовляли калину. Дякували Богородиці за врожай і просили допомоги на наступний рік. А бездітні жінки прикрашали ікони Богородиці пізніми квітами й калиною, запалювали свічки й прохали про народження дітей.