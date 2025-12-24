24 Канал зібрав добірку найкращих віншувань на Різдво, які принесуть радість і світло кожній родині! Зберігайте собі ці тексти заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Вивчіть щирі віншування та побажайте здоров'я, добробуту, достатку і Божого благословення усім 25 грудня.

Дивіться також Здивуйте своїх рідних: 6 старовинних колядок, які мало хто знає

Різдвяні віншування 2025

Хай в році Новім, при святому Різдві,

Усі мрії сповняться – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

Приносить додому приємні новини!

Царі, що йтимуть Ісуса вітати,

Хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Хай дзвін кришталевий Різдвяних цих днів

Несе тільки радість і щастя у дім.

Нехай новорічна чудова пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай квітне любов і достаток в сім’ї

Оточують друзі на рідній землі,

Здоров'я вам зичим і років без ліку,

Господньої ласки на многії літа!

***

Прийміть щирі привітання

Із Різдвом Христовим!

Та сердечні побажання

Щастя і любові!

А як будем жити в згоді

В рідній хаті, в дружнім роді,

Отоді над нашим краєм

Ясне сонечко засяє.

Христос ся рождає!

***

А тепер вам, чесний господарю, хочу побажати

За те, що так щиро прийняв нас до хати.

Нехай Бог благословить вас своєю рукою,

Й далі в щасті проживайте, у добрі, в спокою.

Хай Пречиста Діва своїм омофором

Захищає вас від злого з усім вашим двором.

А за цим словом віншую вас, чесний:

Славний та величний наш господарю,

Усім гараздом, що собі у Бога бажаєте

Та думкою гадаєте.

Поможи вам, Господи, ці свята мирно

Одпровадити і других у радості й

Веселості щасливо дочекати.

А нам, колядникам, ласкаві будьте,

За зле не мати, що у ваш чесний

Та величний двір повернули.

Поверни до вас, Господи Боже,

Ласкою своєю небесною

На цілий рік і вік.

Цим вас віншуємо, а самі усім

Чесним та ґречним низько кланяємся.

Христос ся рождає!

Віншування на Різдво – 2025 / Фото Pinterest

До речі, днями наша редакція публікувала давні колядки, які легко вивчити за вечір.

***

Щоб Ісус маленький,

Що родився нині,

Приніс щастя й радість

Всій вашій родині.

Хай вашу хату зло обминає.

Живіть в мирі й злагоді –

Христос ся Рождає!

***

Веселий день, весела новина!

Вітає Ісус Вас, маленька дитина!

Вітає і хоче Вам щиро сказати,

Благословення принести до хати!

Може, в тій хаті кого бракує,

Може, в тій хаті хто гірко сумує.

Кого бракує – не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте.

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Всіх вас вітаєм в Україні,

Щоб ниви зростали без грому, без тучі,

Добром наливалися зерна блискучі,

Хай вам Бог в кождім ділі помагає.

Христос ся рождає!

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров'ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай народжене дитятко в вертепі на сіні

Принесе мир і радість всій вашій родині.

А Матір Божа, Матір єдина,

Випросить ласки у свого Сина.

Хай Господь вас охороняє!

Христос ся рождає!

***

Зі святом усіх Різдва Христова!

І здоров'я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.

Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.

Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські пісні" та "Українські традиції".​​