Що заборонено робити у Різдво: запам'ятайте ці обмеження

Різдво вважається найбільшим святом у році після Великодня. Тому до нього готуються заздалегідь та постять 40 днів.

Таким чином, віряни намагаються очистити душу й тіло перед святом Різдва Христового. За оповідями, Христос прийшов на землю для того, щоб спокутувати гріхи людей й врятувати людство. Тому люди дуже чекають цього дня. А от що не варто робити на Різдво – знає 24 Канал.

Варто знати За новим церковним календарем: які релігійні свята тепер відзначатимуть на Новий рік

Різдво Христове: заборони

У світлий день народження Ісуса Христа віряни йдуть до церкви на службу. Це є головною традицією свята. Їх зазвичай відбувається три: вночі, вранці та вдень. Після цього віряни збираються родинами за святковим столом. У цей день дозволяється їсти все, тож господині роблять страви з додаванням м'яса, молока та яєць. Однак, є певні заборони, про які не варто забувати.

Забороняється гадати, особливо на Різдво, бо це вважається гріхом. Краще помолитися та загадати бажання. Тоді є шанс, що воно здійсниться.

У цей велике свято не можна робити будь-які хатні справи. Прибирання та прання треба зробити до цього. Теж саме стосується й вишивання, шиття чи іншого виду рукоділля.

25 грудня краще не приймати ванну чи душ. Треба зробити цю процедуру в інший день.

Різдво Христове не можна зустрічати в чорному вбранні або ж старому. Повинен бути лише чистий та акуратний одяг, бажано – новий.