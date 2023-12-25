Що заборонено робити у Різдво: запам'ятайте ці обмеження
Різдво вважається найбільшим святом у році після Великодня. Тому до нього готуються заздалегідь та постять 40 днів.
Таким чином, віряни намагаються очистити душу й тіло перед святом Різдва Христового. За оповідями, Христос прийшов на землю для того, щоб спокутувати гріхи людей й врятувати людство. Тому люди дуже чекають цього дня. А от що не варто робити на Різдво – знає 24 Канал.
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Різдво Христове: заборони
У світлий день народження Ісуса Христа віряни йдуть до церкви на службу. Це є головною традицією свята. Їх зазвичай відбувається три: вночі, вранці та вдень. Після цього віряни збираються родинами за святковим столом. У цей день дозволяється їсти все, тож господині роблять страви з додаванням м'яса, молока та яєць. Однак, є певні заборони, про які не варто забувати.
- Забороняється гадати, особливо на Різдво, бо це вважається гріхом. Краще помолитися та загадати бажання. Тоді є шанс, що воно здійсниться.
У цей велике свято не можна робити будь-які хатні справи. Прибирання та прання треба зробити до цього. Теж саме стосується й вишивання, шиття чи іншого виду рукоділля.
- 25 грудня краще не приймати ванну чи душ. Треба зробити цю процедуру в інший день.
Різдво Христове не можна зустрічати в чорному вбранні або ж старому. Повинен бути лише чистий та акуратний одяг, бажано – новий.
- Переїжджати в інше місто або країну під час Різдва не рекомендується.
- Жінкам не радять в цей день фарбувати та підстригати волосся.
- Під суворою забороною на Різдво – вбивство тварин у будь-якому вигляді. Навіть риболовля та полювання.
- У Різдво не можна наговорювати на когось, чинити зло, підлість. Бо все повернеться бумерангом.
- Сміття треба встигнути винести до свята.