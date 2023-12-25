Таким образом, верующие пытаются очистить душу и тело перед праздником Рождества Христового. По повествованиям, Христос пришел на землю для того, чтобы искупить грехи людей и спасти человечество. Поэтому люди очень ждут этого дня. А вот что не стоит делать на Рождество – знает 24 Канал.

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Рождество Христово: запреты

В светлый день рождения Иисуса Христа верующие идут в церковь на службу. Это главная традиция праздника. Их обычно происходит три: ночью, утром и днем. После этого верующие собираются семьями за праздничным столом. В этот день разрешается есть все, так что хозяйки делают блюда с добавлением мяса, молока и яиц. Однако есть определенные запреты, о которых не стоит забывать.

Запрещается гадать, особенно на Рождество, потому что это считается грехом. Лучше помолиться и загадать желание. Тогда есть шанс, что оно сбудется.

В этот большой праздник нельзя делать какие-либо домашние дела. Уборку и стирку нужно сделать до этого. То же касается и вышивания, шитья или иного вида рукоделия.

25 декабря лучше не принимать ванну или душ. Надо сделать эту процедуру на другой день.

Рождество Христово нельзя встречать в черном наряде или старом. Должна быть только чистая и аккуратная одежда, желательно – новая.