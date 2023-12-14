Залишилось декілька днів: коли українці святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем

Цього року народження Ісуса Христа українці святкуватимуть по-новому. Річ у тім, що 1 вересня 2023 року Українська православна церква й Українська греко-католицька церква перейшли на новий церковний календар.

Тому вже зараз в Україні триває Різдвяний піст, який почався 15 листопада, а закінчиться 24 грудня. Його ще називають Пилипівським, адже стартує після дня святого Пилипа. Коли ж відбудеться Різдво за новоюліанським календарем, розкаже 24 Канал.

Нова дата Коли українці щедруватимуть цього року: нова дата

Переддень Різдва

Цього року українці відзначатимуть Різдво 25 грудня. Напередодні сім'ї збираються за великим столом, щоб відсвяткувати Святвечір. Господині готують 12 пісних страв – стільки ж, скільки апостолів: кутю, вареники, голубці, рибу, гриби, узвар, борщ, капусту. Під час трапези люди згадують померлих. Вважається, що їхні душі приходять у дім в цей світлий вечір. Тому на столі обов'язково мають бути ще одна тарілка та ложка.

Про народження Ісуса Христа сповіщає перша зірка, яка з'являється на небі. Тоді ж розпочинається святкування Різдва. За традицією, люди йдуть колядувати.

Колядники в Україні / Фото "Полтавщина"

Святкування Різдва в Україні

Вранці 25 грудня вже не вітаються традиційною фразою "Добрий день". Говорять "Христос народився!", а у відповідь чують – "Славімо Його!". На Різдво заведено ходити до церкви, молитися, провідувати родичів та друзів. По хатах ходять колядники, які часто беруть з собою Вифлеємську зірку. Вони бажають господарям достатку, здоров'я та сімейного щастя. Натомість колядників пригощаються солодощами або дають гроші.

За давньою традицією, на Різдво українці також ходять з вертепом – пересувним ляльковим театром. У виставах люди сповіщають про народження Ісуса Христа.