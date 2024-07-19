20 рідкісних українських прізвищ, яких майже не почуєш у наш час

До наших часів збереглося чимало українських прізвищ. Деяких є дуже багато, інших же майже не залишилось. Підрахувати точну кількість неможливо, оскільки для цього потрібно зробити новий перепис населення.

Зараз доступна інформація за 2011-2013 роки. Так, можна дізнатися, скільки є власників вашого прізвища, де вони живуть, у яких областях воно є найпопулярнішим. Про рідкісні родові імена читайте далі у матеріалі.

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Добірка рідкісних українських прізвищ

Незвичні та рідкісні прізвища – це ті, які налічують менше сотні носіїв. Варто зазначити, що їх досі є чимало. Тож, можливо, саме ваше родове ім'я у наш час майже не зустрічається на території України.

Прізвища Афендик та Базіка мають всього чотирьох власників. Перше записане у Львові та Дніпрі, а друге – у Луганську та у місті Щастя, яке за час повномасштабного вторгнення було знищене та окуповане росіянами.

Прізвище Бандера можна почути трошки частіше. Його, зокрема, має 22 людини. Найбільше мешкає у Львівській області: у місті Стрий – 10 та у місті Дрогобич – 2, а також у Києві – 3. Відомо, що раніше це родове ім'я належало українському провіднику національно-визвольного руху Степанові Андрійовичу Бандері.

Список українських прізвищ / Фото Freepik

Червоноокий – 16 власників.

Сонечко – 4 власники.

Чорнооченко – 15 власників.

Секретний – 22 власники.

Рільник – 7 власників.

До речі, серед рідкісних прізвищ є ті, що звучать як назви українських міст. До прикладу, Київ, Дніпро, Житомир, Львів, Херсон, Одеса. Також є родове ім'я, яке асоціюється з назвою нашої країни – Україна.

Є у списку незвичайних прізвищ й ті, що більш поширені, ніж попередні. Зокрема, йдеться про такі: Недайборщ – 92 носії, Ромашка – 91 носій, Товчигречка – 87 носіїв, Пиво – 79 носіїв, Непийпиво – 79 носіїв.