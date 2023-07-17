Як тепер називають дітей в Києві та області: неочікувані імена

Найкраще – у виборі імені опиратися на власні уподобання та смаки. Однак, важливо, щоб це ім'я пасувало до прізвища та по-батькові.

Вже багато років найпопулярнішими іменами є Софія, Марія, Марк та Артем. Також дуже вплинули на вибір імен для новонароджених історичні події. Дізнайтесь, як ще називають дітей у 2023 році в Києві та області.

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Імена в Києві 2023 році

Протягом 6 місяців цього року найчастіше називали дітей так:

жіночі : Софія, Марія, Соломія, Єва,

: Софія, Марія, Соломія, Єва, чоловічі: Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Артем.

Натомість рідковживаними іменами в Києві є:

для дівчаток : Пауліна, Марічка, Оріяна, Павліна, Євдокія, Клара, Орися, Весна, Ведана, Дана, Афіна, Астрід, Василина, Іванна, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Маркіза Ульяна, Вогнена, Арія, Стефа, Афіна-Пенелопа, Раїса, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властіліна;

: Пауліна, Марічка, Оріяна, Павліна, Євдокія, Клара, Орися, Весна, Ведана, Дана, Афіна, Астрід, Василина, Іванна, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Маркіза Ульяна, Вогнена, Арія, Стефа, Афіна-Пенелопа, Раїса, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властіліна; для хлопчиків: Зореслав, Леслав, Северин, Яніслав, Ярема, Мар’ян, Терентій, Нестор, Леонтій, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф Максим, Корній, Єлизар, Будимир, Вір, Сімен, Маркіян, Гаврило, Ярило, Еней, Корвін, Серафим, Марко, Семен.

Імена на Київщині у 2023 році

Популярними жіночими іменами за перших 6 місяців поточного року є Дарина, Каріна, Марія, Мілана, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія;

за перших 6 місяців поточного року є Дарина, Каріна, Марія, Мілана, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Олівія; Для хлопців обирають також абсолютно різні ймення. Зокрема, Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Олександр, Назар, Дмитро.

Існують такі імена, які дають своїм дітям не часто. Вони є рідковживаними, тож можете до них придивитися.