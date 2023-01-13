"День неприємностей" – п'ятниця 13: історія та забобони, які пов'язані з цією датою

Безліч людей вважають, що п'ятниця 13–те є днем, коли трапляється багато нещасть. Навколо цієї дати існує багато забобон й різних містичних вірувань, згідно з якими необхідно остерігатися невдач і бути готовим до неприємностей. Детальніше про цей день – читайте у матеріалі.

Перші згадки про п'ятницю 13 можна зустріти ще із періоду Середньовіччя. У давні часи вважали, що саме в цю дату чаклуни та відьми збираються на шабаші в кількості дванадцяти осіб, а тринадцятим приходить сатана, зазначає 24 канал.

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П'ятниця 13: історія цього дня

У християнстві теологи цю дату пов'язують з невипадковими збігами:

Єва й Адам спробували заборонений плід тринадцятого числа;

Юда, який зрадив Ісуса Христа, був тринадцятим апостолом;

Каїн убив свого брата Авеля у п'ятницю;

Ісуса Христа розіп'яли на хресті теж у п'ятницю.

У медицині набір прикмет пов'язані із 13 числом розглядається як фобія. Психотерапевти й психологи називають це терміном "параскаведекатріафобією", в основі якого лежать грецькі слова – παρασκευή (п'ятниця) і δεκατρία (тринадцять).

П'ятниця 13 - історія цієї дати, забобони та прикмети / Фото Canva

Також популярним поясненням особливого ставлення до п'ятниці 13 є історія Ордена тамплієрів. Саме в п'ятницю 13 жовтня 1307 року було заарештовано багато учасників цієї організації, включаючи все його верховне керівництво. Їх тривалий час тримали у в'язниці, згодом вони були піддані тортурам й спалені на вогнищі за поширення єресі.

У цей день найбільший страх існує перед чорними кішками. Це ще відгомін тих часів, коли відьом (а насправді просто цілителько та гарних жінок) спалювали на вогнищах. Також у 1484 році Папа Інокентій VIII висловився про кішок так: "це язичницькі звірі, що перебувають в змові з дияволом". І після того розпочалися переслідування невинних тварин, бо вони нібито приносять біду та нещастя.

П'ятниця 13 - історія дати, що не можна робити у цей день / Фото Canva

Що не можна робити у п'ятницю 13-го

Не можна розпочинати нові справи та подорожі;

не можна робити операції;

не можна одружуватися;

не можна давати й брати гроші у борг;

не можна залазити на високі драбини;

не можна сідати за кермо;

не можна випивати алкоголь;

не можна саджати рослини;

не можна сваритися, лихословити й бажати зла ближньому;

не можна розповідати вголос про свої сновидіння.

не можна влаштовуватися на нову роботу.

Насправді у житті кожної людини існує такий принцип: "У що ти віриш, те і відбудеться у твоєму житті". Тож все залежить від вас і від того, чи ви вірите у забобони. Часто причиною наших невдач стає страх та самонавіювання.

Якщо п'ятницю 13 просто сприймати як день закінчення нелегкого трудового тижня, у який можна розважитися, то так воно і буде. Не панікуйте і не піддавайтеся поганим думкам – і у п'ятницю 13 у вас неодмінно все буде добре.