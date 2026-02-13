П'ятниця 13-те: чому люди її бояться і що не можна робити у цей день

З-поміж усіх дат і днів саме п'ятниця, 13-го, завжди асоціюється з невдачами. Люди пов'язують свої нещастя та провали саме з тим, що це 13-е число.

Існує чимало міфів, біблійних легенд, повір'їв, забобонів і прикмет, пов'язаних із цим днем. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, з чим пов'язують цю дату, а також які заборони існують у цей день.

З чим пов'язують п'ятницю 13-те?

Люди вважають, що очікувати чогось доброго в п'ятницю, 13-го, не варто. Тому існує чимало прикмет, які закликають бути обережними в цей день.

За біблійними розповідями, саме в п'ятницю, 13-го, Єва скуштувала заборонений плід і дала його Адаму. У п'ятницю, 13-го, Каїн убив свого брата Авеля, а Ісуса Христа розіп'яли на хресті.

Існують також міфи середньовіччя, згідно з якими п'ятницю, 13-те, вважали днем страти, а відомі митці – композитори та кінотворці – створювали цілі твори, пов’язані з цією датою.

Зокрема, існує популярний американський фільм жахів 1980 року режисера Шона Канінгема "П'ятниця 13-те". Повір'я переросли у сучасні заборони, яких варто дотримуватися в п'ятницю, 13-го.

Яких заборон дотримуються люди в п'ятницю 13-го?

Щоб уникнути неприємностей у п'ятницю, 13-го, варто дотримуватися певних заборон.