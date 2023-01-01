Новий рік 2023: найкращі привітання у віршах та прозі для друзів та близьких

Цьогоріч українці зустрічають Новий рік у різних місцях та умовах, однак нас всіх об'єднує одна заповітна мрія – це бажання., щоб ми здобули перемогу й жили під мирним небом. У цей час важливо підтримувати один одного і зігрівати теплими словами та міцними обіймами.

Згідно зі східним календарем символом Нового 2023 року є Чорний Водяний Кролик. Вважається, що він поважає добродушних та сімейних людей. Ми підготували атмосферну добірку привітань зі святом, щоб ви могли сказати важливі слова своїм рідним, пише 24 канал.

Читайте також Чудові привітання з Новим роком 2023: побажання миру та перемоги у віршах, прозі та картинках

Новий рік 2023 в Україні – привітання зі святом у віршах

Новий рік – чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

Знов прийшло чарівне свято,

Я всім хочу побажати

І любові, і тепла,

Мрія, щоб в житті була!

Посміхайтеся, радійте,

Від кохання шаленійте,

Адже Новий рік – це чудо,

Зі святом, рідні, добрі люди!

***

Хай Рік Новий чудовим буде,

В душі запаляться вогні,

Нехай щастить завжди й всюди,

І будуть радісними дні!

Під бій годинника казковий

Найкращу мрію уявіть

І знайте: все буде чудово,

Тому що це – чарівна мить!

Нехай ялинка мерехтлива

В оселю щастя принесе,

Нехай життя буде красивим

І легко вам вдається все!

***

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

Мрії, щоб усі збувались,

Нагороди здобувались.

Цілий рік був мир і лад,

І у всьому був гаразд!

З Новим роком 2023 – гарні привітання, вірші та проза / Фото Canva

З Новим роком вітаємо,

Щастя в житті Вам бажаємо,

Багато добрих побажань,

Виконання всіх мрій!

Найяскравіших вражень,

Найказковіших миттєвостей.

Нехай вам цей рік несе

Багато радісних турбот!

***

Білий сніг летить з небес,

М’яко землю застеляє,

Рік Новий, як час чудес

Стільки всього обіцяє!

Хай у цю чудову мить

Ваші мрії всі здійсняться!

Радість хай в душі дзвенить,

І прийде велике щастя!

***

З Новим роком, зі святом казковим,

Із щастям вітаю сьогодні вас новим.

Хай дім, як святкова ялиночка, сяє,

Хай свято на звершення вас надихає.

***

З Новим роком, з щастям новим!

Хай веселим та чудовим

Буде рік, що наступає,

Негаразди всі минають,

Радість буде в домі й свято,

Та й гостинчиків багато,

Смачних цукерок у подолі,

Подаруночків від долі,

Незабутніх вражень більше,

Світлих радостей частіше!

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі й хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка!

Привітання з Новим роком 2023 у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб в новому році здійснилися всі ваші мрії й бажання!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю миру, домашнього затишку, гарного настрою, здійснення мрій, надій, достатку, щирої радості та міцного кохання. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато радісних зустрічей, веселощів, приємних подорожей. І нехай серце наповнюється щастям!

***

Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023-й рік подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще – простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року!

***

Нехай Новий 2023-й рік буде щасливий! Цікавих проєктів, захопливих відкриттів, дивовижних подорожей та насичених приємними подіями днів! Нехай збудуться усі Ваші мрії! Зі святом!

Привітання з Новим роком 2023 – вірші та проза / Фото Canva

З новим роком! Нехай новий рік принесе багато нових досягнень, міцного здоров'я та любові, хай задумане здійсниться. Нехай щастям і добротою буде наповнений кожен дім. Нехай натхнення та любов зроблять життя світлішим та яскравішим. Нехай рік, що йде, буде світлим, що приносить багато позитивних емоцій, здоров'я, достатку та усмішок на обличчях рідних та близьких людей. Нехай джерело добра і тепла у твоїй душі зігріває тебе і твоє оточення. З новим роком!

***

З Новим роком! Нехай в цьому році на вас чекає тільки радість, здоров'я й удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

***

Новий рік – нова сторінка життя. Так нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона заповниться безліччю фарб, яскравих подій і пригод. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя, будьте з коханими, оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі, з Новим роком!

***

Нехай тобі все вдається, хай збуваються мрії й таємні бажання. Бажаю любові – яскраве, чисте, безкомпромісною. Бажаю душевного спокою, оптимізму, впевненості у своїх силах, підтримки близькі людей. Нехай рік буде по-справжньому щасливим.

***

Прийміть вітання з Новим роком! Нехай кожен місяць буде наповнений любов'ю, взаєморозумінням, успіхами. Нехай всі проблеми вирішуються за помахом чарівної палички. Бажаю чудес побільше, яскравих, незабутніх вражень.