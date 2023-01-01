Согласно восточному календарю, символом Нового 2023 года является Черный Водяной Кролик. Считается, что он уважает добродушных и семейных людей. Мы подготовили атмосферную подборку поздравлений с праздником, чтобы вы могли сказать важные слова своим родным, пишет 24 канал.

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Новый год 2023 в Украине – поздравление с праздником в стихах

Снова пришел волшебный праздник,

Я всем хочу пожелать

И любви, и тепла,

Мечта, чтобы в жизни была!

Улыбайтесь, радуйтесь,

От любви безумствуйте,

Ведь Новый год – это чудо,

С праздником, родные, добрые люди!

***

С Новым Годом! Всем добра,

Светлая, улыбка, теплая,

Мира, радости, достатка

И в делах всех – порядка!

Пусть печали с тоской

Год старый возьмет с собой.

А в Новом – только счастье

И отличное светлое настроение!

***

С Новым годом, с хорошим праздником,

Пусть оно будет богатым:

На развлечения, на успех,

К счастливым друзьям смех!

Мечты, чтобы все сбывались,

Награды получали.

Целый год был мир и порядок,

И во всем был хорошо!

С Новым годом 2023 – хорошие поздравления, стихи и проза / Фото Canva

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполнение всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть вам этот год несет

Много радостных забот!

***

Белый снег летит с небес,

Мягко землю застилает,

Год Новый, как время чудес

Столько всего обещает!

Пусть в этот прекрасный миг

Ваши мечты все сбудутся!

Радость пусть в душе звенит,

И придет большое счастье!

***

С Новым годом, с праздником сказочным,

Со счастьем поздравляю вас сегодня новым.

Пусть дом, как праздничная елочка, сияет,

Пусть праздник в свершение вас вдохновляет.

Поздравления с Новым годом 2023 года в прозе

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы в вашем доме круглогодично был уют, любовь и счастье. Пусть Новый год принесет много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году сбылись все ваши мечты и желания!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю мира, домашнего уюта, хорошего настроения, исполнения мечтаний, надежд, достатка, искренней радости и крепкой любви. Желаю, чтобы Новый год принес много радостных встреч, веселья, приятных путешествий. И пусть сердце наполняется счастьем!

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Поздравляю с Новым годом и желаю всех земных благ. Пусть же 2023 год подарит самое главное – победу и мир. А еще простого человеческого счастья и надежды на светлое будущее. Пусть 12 месяцев Нового года удивляют только приятными новостями. Счастливого Нового года!

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Пусть Новый 2023 год будет счастлив! Интересных проектов, увлекательных открытий, удивительных путешествий и насыщенных приятными событиями дней! Пусть сбудутся все ваши мечты! С праздником!

Поздравления с Новым годом 2023 – стихи и проза / Фото Canva

С новым годом! Пусть новый год принесет много новых достижений, крепкого здоровья и любви, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь светлее и ярче. Пусть уходящий год будет светлым, что приносит много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах родных и близких людей. Пусть источник добра и тепла в твоей душе согревает тебя и твое окружение. С новым годом!

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С Новым годом! Пусть в этом году вас ждет только радость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и воплощения в жизнь всех планов! Пусть этот год каждому подарит побольше счастливых дней и счастливых встреч!

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Новый год – новая страница жизни. Да пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!

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Пусть тебе все удается, пусть сбываются мечты и тайные желания. Желаю любви – яркой, чистой, бескомпромиссной. Желаю душевного покоя, оптимизма, уверенности в своих силах, поддержки близких людей. Пусть год будет по-настоящему счастливым.

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Примите поздравления с Новым годом! Пусть каждый месяц будет наполнен любовью, взаимопониманием, успехами. Пусть все проблемы решаются по волшебству. Желаю чудес побольше, ярких, незабываемых впечатлений.