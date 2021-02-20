Не лише дружина Медведчука: головне про санкційну Оксану Марченко та скандали з нею

Після запроваджених проти неї та її чоловіка Віктора Медведчука санкцій Оксана Марченко заявила про похід у політику. Більше того, вона має намір вступити в "Опозиційну платформа – За життя", яка має неоднозначну репутацію в Україні. Хто така Оксана Марченко та що відомо про скандали за її участю – читайте в нашому матеріалі.

Оксана Марченко з'явилася в українському медіапросторі доволі давно – на початку 90-х. І допоки не пов'язала своє життя з Віктором Медведчуком, відзначалася доволі стриманою позицією та у скандалах, як таких, не фігурувала. Крім того, майже у всіх своїх інтерв'ю говорила українською.

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Як усе починалося

Народилася майбутня дружина Медведчука 27 квітня 1973 року в селі Чабани під Києвом. В дитинстві мріяла стати хірургом. Закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова з відзнакою (історичний факультет). Ще під час навчання взяла участь в конкурсі непрофесійних телеведучих, і здобула перемогу.



Оксана Марченко в шкільні роки / Фото взято з соцмереж

Власне після цього 19-річна Оксана стала обличчям телеканалів "Ютар" і УТ-1. Вела програми "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!". Далі було заснування власної продакшн-компанії "Омега-ТВ". Програми її виробництва виходили на УТ-1, і звісно їх вела Марченко. Мовиться про соціально-розважальне шоу "Моя професія" та політичне ток-шоу "Час".

Після заміжжя з Віктором Медведчуком Марченко перейшла працювати на СТБ, де вела українські версії надрейтингових і надпопулярних шоу "Україна має талант" і "X-фактор". Щоправда, у період з 2003-го по 2007 роки її передачі виходили ще на "Інтері" та ТЕТ.

Батьки Оксани Марченко – Михайло Андрійович та Тетяна Григорівна. Відомо, що батько колишній медичний технік. Цікаво, що це другий шлюб її батьків. Тому у телеведучої є сестра Діана по матері, і сестра Анна по батькові. Також є молодший брат Андрій.



Оксана Марченко разом із сестрами Діаною та Анною / Фото взято з соцмереж ​

Чоловіки Оксани Марченко

Першим обранцем популярної ведучої був Юрій Корж. З ним вона познайомилася на зйомках. Після весілля Марченко тимчасово поставила на паузу свою кар'єру на ТБ. А повернулася до неї після народження первістка.

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Юрій Корж – перший чоловік Оксани Марченко / Фото взято з соцмереж

Далі у її житті з'явився Віктор Медведчук. З ним вона повінчалася в 2003 році. А за рік у подружжя народилася донька. Хресними дитини стали господар Кремля Володимир Путін і Світлана Медведєва (дружини 3-го президента Росії). Пізніше Марченко пояснила, чому її вибір припав на Путіна – той начебто є глибоко православною людиною.

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Скандали за участю дружини Медведчука

Перший скандал був ще у часи Революції Гідності. Тоді під її будинок прийшли активісти, яким не подобалася проросійська позиції чоловіка Марченко – Віктора Медведчука. Але все минулося без ескалації. Згодом на медведчуківських каналах показували, як Марченко запросила патріотів до себе додому та частувала чаєм. Також ведуча розповідала, що між ними відбулася розмови. Але на скільки ця інформація є правдивою сьогодні судити складно, адже вже пройшло багато часу.

Проте у січні 2016 року активісти "Правого сектору" почали вимагати від керівництва телеканалу СТБ звільнення Марченко. Свою позицію вони аргументували тим, що "Марченко не має морального права працювати на українському телеканалі, будучи кумою Путіна і жінкою вбивць Василя Стуса".

А за рік, у листопаді 2017-го, напередодні річниці Революції Гідності активісти підпалили банер, що рекламував тоді нову програму Оксани Марченко на каналі "Інтер". Річ у тім, що банер розмістили на колонах стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановському. Саме неподалік цього місця відбувалися найкривавіші події Революції Гідності.



Спалення банеру з Марченко / Cкриншот 24 каналу

Скандальної слави зажив і "морський будиночок" родини Медведчука-Марченко: збудовано його на території дитячого санаторію у Сімеїзі. Має "хатка" власний пляж (який по факту призначався для санаторію). У ЗМІ стверджують, що саме в цьому будинку Медведчук із дружиною приймали на гостини свого кума Путіна.



Будинок Медведчука – Марченко поблизу Сімєїза / Фото взято з соцмереж

По-справжньому гучний скандал виник у 2018 році. Тоді журналісти "Схем" з'ясували, що Марченко має нафтовий бізнес у Росії. Згодом Медведчук це підтвердив, проте зауважив, що керує компанією насправді він.

Чому я не можу володіти бізнесом. Тому що мої "улюблені" американці в березні 2014 року ввели стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині,

– зазначив тоді він.

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У 2019 році Марченко стала фігуранткою одразу двох скандалів. Спершу вона відзначилася гучною заявою про мовний закон. Зокрема, зазначила, що українців хочуть зробити "плем'ям третього сорту" та відрізати їх від "мови світової науки" – російської". Окрім цього, телеведуча додала, що українська влада ввела мовний закон для того, щоб повернути кріпацтво. Тому супроводила свій допис відповідним фото.

Під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу та перетворити в "німе" плем'я 3 сорту. Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Тобто, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інше російською,

– наголошувала вона.

Інший скандал стосується так званого Дня перемоги. Марченко не лише заявили, що "діди перемогли фашизм", а і назвала націоналізм "вогнищем зарази фашизму". Водночас до допису додала своє фото в образі пошрамованого воїна. А це є не зовсім доречним. Адже відомо, що Марченко участі в жодних боях не брала.

Ще і сьогодні на нашій землі спалахують вогнища цієї зарази, в який одяг вона б не вбиралась: націоналізм, расизм, нетерпимість, людиноненависництво, злість, братовбивство... А це означає, що бій ще не закінчено! Тому вперед, до перемоги!,

– заявляла вона.

Влітку 2020 року Медведчук вказав у декларації 97 компаній і фірм, які записано Марченко. Як з'ясували журналісти "Схем", офшорна фірма Bolvik Ventures LTD (Британські Віргінські острови), кінцевим бенефіціарним власником є його дружина, фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". Крім того, за їхніми даними, дружина кума Путіна – власниця московської компанії, яка займається будівництвом та інженерними роботами.

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Дані про Bolvik Ventures LTD, якою володіє Оксана Марченко / Витяг з декларації Віктора Медведчука

Останній гучний скандал із Марченко стався вже в лютому 2021 року. І знову вона прокоментувала закон про мову. Цього разу дружина Медведчука заявила, що українська та російська – дві рівносильні, фантастичні мови, між якими не можна обирати.

Дурні! Як можна вибирати між цими двома рівносильними, фантастичними творами та мовами, якими вони написані, перекладені, створені? Ми ж більше люди, коли знаємо більше мов,

– наголосила вона.

Реакція Оксани Марченко на мовний закон: дивіться відео