Не лише дружина Медведчука: головне про санкційну Оксану Марченко та скандали з нею

Джерело:24 канал
Після запроваджених проти неї та її чоловіка Віктора Медведчука санкцій Оксана Марченко заявила про похід у політику. Більше того, вона має намір вступити в "Опозиційну платформа – За життя", яка має неоднозначну репутацію в Україні. Хто така Оксана Марченко та що відомо про скандали за її участю – читайте в нашому матеріалі.
Оксана Марченко з'явилася в українському медіапросторі доволі давно – на початку 90-х. І допоки не пов'язала своє життя з Віктором Медведчуком, відзначалася доволі стриманою позицією та у скандалах, як таких, не фігурувала. Крім того, майже у всіх своїх інтерв'ю говорила українською.
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Народилася майбутня дружина Медведчука 27 квітня 1973 року в селі Чабани під Києвом. В дитинстві мріяла стати хірургом. Закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова з відзнакою (історичний факультет). Ще під час навчання взяла участь в конкурсі непрофесійних телеведучих, і здобула перемогу.
Оксана Марченко в шкільні роки / Фото взято з соцмереж
Власне після цього 19-річна Оксана стала обличчям телеканалів "Ютар" і УТ-1. Вела програми "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!". Далі було заснування власної продакшн-компанії "Омега-ТВ". Програми її виробництва виходили на УТ-1, і звісно їх вела Марченко. Мовиться про соціально-розважальне шоу "Моя професія" та політичне ток-шоу "Час".
Після заміжжя з Віктором Медведчуком Марченко перейшла працювати на СТБ, де вела українські версії надрейтингових і надпопулярних шоу "Україна має талант" і "X-фактор". Щоправда, у період з 2003-го по 2007 роки її передачі виходили ще на "Інтері" та ТЕТ.
Батьки Оксани Марченко – Михайло Андрійович та Тетяна Григорівна. Відомо, що батько колишній медичний технік. Цікаво, що це другий шлюб її батьків. Тому у телеведучої є сестра Діана по матері, і сестра Анна по батькові. Також є молодший брат Андрій.
Оксана Марченко разом із сестрами Діаною та Анною / Фото взято з соцмереж
Першим обранцем популярної ведучої був Юрій Корж. З ним вона познайомилася на зйомках. Після весілля Марченко тимчасово поставила на паузу свою кар'єру на ТБ. А повернулася до неї після народження первістка.
Юрій Корж – перший чоловік Оксани Марченко / Фото взято з соцмереж
Далі у її житті з'явився Віктор Медведчук. З ним вона повінчалася в 2003 році. А за рік у подружжя народилася донька. Хресними дитини стали господар Кремля Володимир Путін і Світлана Медведєва (дружини 3-го президента Росії). Пізніше Марченко пояснила, чому її вибір припав на Путіна – той начебто є глибоко православною людиною.
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Спалення банеру з Марченко / Cкриншот 24 каналу
Будинок Медведчука – Марченко поблизу Сімєїза / Фото взято з соцмереж
Чому я не можу володіти бізнесом. Тому що мої "улюблені" американці в березні 2014 року ввели стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині,
– зазначив тоді він.
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Під прикриттям "захисту мови" нинішня влада, яка активно проштовхує новий мовний закон, хоче відрізати українців від світу та перетворити в "німе" плем'я 3 сорту. Українська належить до слов'янської групи мов, тому нам так просто вивчити російську. Тобто, нам запросто володіти мовою світової науки. Але нас позбавляють можливості вчити математику, фізику, хімію та інше російською,
– наголошувала вона.
Ще і сьогодні на нашій землі спалахують вогнища цієї зарази, в який одяг вона б не вбиралась: націоналізм, расизм, нетерпимість, людиноненависництво, злість, братовбивство... А це означає, що бій ще не закінчено! Тому вперед, до перемоги!,
– заявляла вона.
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Дані про Bolvik Ventures LTD, якою володіє Оксана Марченко / Витяг з декларації Віктора Медведчука
Останній гучний скандал із Марченко стався вже в лютому 2021 року. І знову вона прокоментувала закон про мову. Цього разу дружина Медведчука заявила, що українська та російська – дві рівносильні, фантастичні мови, між якими не можна обирати.
Дурні! Як можна вибирати між цими двома рівносильними, фантастичними творами та мовами, якими вони написані, перекладені, створені? Ми ж більше люди, коли знаємо більше мов,
– наголосила вона.
Реакція Оксани Марченко на мовний закон: дивіться відеоЗ біографією чоловіка Оксани Марченко – Віктора Медведчука – можете ознайомитися за цим посиланням.