После введенных против нее и ее мужа Виктора Медведчука санкций Оксана Марченко заявила о походе в политику. Более того, она намерена вступить в "Оппозиционную платформу – За жизнь", которая имеет неоднозначную репутацию в Украине. Кто такая Оксана Марченко и что известно о скандалах с ее участием – читайте в нашем материале.

Оксана Марченко появилась в украинском медиапространстве довольно давно – в начале 90-х. И пока не связала свою жизнь с Виктором Медведчуком, отмечалась довольно сдержанной позицией и в скандалах, как таковых, не фигурировала. Кроме того, почти во всех своих интервью говорила на украинском.

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Как все начиналось

Родилась будущая жена Медведчука 27 апреля 1973 года в селе Чабаны под Киевом. В детстве мечтала стать хирургом. Окончила Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова с отличием (исторический факультет). Еще во время учебы приняла участие в конкурсе непрофессиональных телеведущих, и одержала победу.



Оксана Марченко в школьные годы / Фото взято из соцсетей

Собственно после этого 19-летняя Оксана стала лицом телеканалов "Ютар" и УТ-1. Вела программы "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!". Далее последовало основание собственной продакшн-компании "Омега-ТВ". Программы ее производства выходили на УТ-1, и конечно их вела Марченко. Речь идет о социально-развлекательном шоу "Моя професія" и политическом ток-шоу "Час".

После замужества с Виктором Медведчуком Марченко перешла работать на СТБ, где вела украинские версии сверхрейтинговых и сверхпопулярных шоу "Україна має талант" и "X-фактор". Правда, в период с 2003-го по 2007 годы ее передачи выходили еще на "Интере" и ТЕТ.

Родители Оксаны Марченко – Михаил Андреевич и Татьяна Григорьевна. Известно, что отец бывший медицинский техник. Интересно, что это второй брак ее родителей. Поэтому у телеведущей есть сестра Диана по матери, и сестра Анна по отцу. Также есть младший брат Андрей.



Оксана Марченко вместе с сестрами Дианой и Анной / Фото взято из соцсетей

Мужья Оксаны Марченко

Первым избранником популярной ведущей был Юрий Корж. С ним она познакомилась на съемках. После свадьбы Марченко временно поставила на паузу свою карьеру на ТВ. А вернулась к ней после рождения первенца.

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Юрий Корж – первый муж Оксаны Марченко / Фото взято из соцсетей

Далее в ее жизни появился Виктор Медведчук. С ним она обвенчалась в 2003 году. А через год у супругов родилась дочь. Крестными ребенка стали хозяин Кремля Владимир Путин и Светлана Медведева (супруга 3-го президента России). Позже Марченко объяснила, почему ее выбор пал на Путина – тот вроде бы является глубоко православным человеком.

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Скандалы с участием жены Медведчука

Первый скандал был еще во времена Революции Достоинства. Тогда под ее дом пришли активисты, которым не нравилась пророссийская позиции мужа Марченко – Виктора Медведчука. Но все обошлось без эскалации. Впоследствии на медведчуковских каналах показывали, как Марченко пригласила патриотов к себе домой и угощала чаем. Также ведущая рассказывала, что между ними состоялся разговор. Но на сколько эта информация является правдивой сегодня судить сложно, ведь уже прошло много времени.

пригласила патриотов к себе домой и угощала чаем. Также ведущая рассказывала, что между ними состоялся разговор. Но на сколько эта информация является правдивой сегодня судить сложно, ведь уже прошло много времени. Однако в январе 2016 года активисты "Правого сектора" начали требовать от руководства телеканала СТБ увольнения Марченко. Свою позицию они аргументировали тем, что " Марченко не имеет морального права работать на украинском телеканале, будучи кумой Путина и женщиной убийц Василия Стуса" .

. А через год, в ноябре 2017-го, накануне годовщины Революции Достоинства активисты подожгли баннер, который рекламировал тогда новую программу Оксаны Марченко на канале "Интер". Дело в том, что баннер разместили на колоннах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Именно неподалеку от этого места происходили самые кровавые события Революции Достоинства.



Сожжение баннера с Марченко / Скриншот 24 канала

Скандальную славу получил и "морской домик" семьи Медведчука-Марченко: построен он на территории детского санатория в Симеизе. Имеет "хатка" собственный пляж (который по факту предназначался для санатория). В СМИ утверждают, что именно в этом доме Медведчук с женой принимали в гости своего кума Путина.



Дом Медведчука-Марченко вблизи Симеиза / Фото взято из соцсетей

По-настоящему громкий скандал возник в 2018 году. Тогда журналисты "Схем" выяснили, что Марченко имеет Нефтяной бизнес в России. Впоследствии Медведчук это подтвердил, однако отметил, что руководит компанией на самом деле он.

Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье,

– отметил тогда он.

Смотрите видео расследования "Схем" о российском бизнесе Оксаны Марченко

В 2019 году Марченко стала фигуранткой сразу двух скандалов. Сперва она отметилась громким заявлением о языковом законе. В частности, отметила, что украинцев хотят сделать "племенем третьего сорта" и отрезать их от "языка мировой науки" – русского". Кроме этого, телеведущая добавила, что украинская власть ввела языковой закон для того, чтобы вернуть крепостное право. Поэтому сопроводила свое сообщение соответствующим фото.

Под прикрытием "защиты языка" нынешние власти, активно проталкивают новый языковой закон, хотят отрезать украинцев от мира и превратить в "немое" племя 3 сорта. Украинский принадлежит к славянской группе языков, поэтому нам так просто выучить русский. То есть, нам запросто владеть языком мировой науки. Но нас лишают возможности учить математику, физику, химию и прочее на русском,

– подчеркивала она.

Другой скандал касается так называемого Дня Победы. Марченко не только заявила, что "деды победили фашизм", но и назвала национализм "очагом заразы фашизма". В то же время к сообщению добавила свое фото в образе потрепанного воина. А это не совсем уместно. Ведь известно, что Марченко участия ни в каких боях не принимала.

Еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какую одежду она бы не была облачена: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство... А это значит, что бой еще не закончен! Поэтому вперед, к победе!,

– заявляла она.

Летом 2020 года Медведчук указал в декларации 97 компаний и фирм, которые записаны на Марченко. Как выяснили журналисты "Схем", офшорная фирма Bolvik Ventures LTD (Британские Виргинские острова), конечным бенефициарным владельцем является его супруга, фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Кроме того, по их данным, жена кума Путина – владелица московской компании, которая занимается строительством и инженерными работами.

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Данные о Bolvik Ventures LTD, которой владеет Оксана Марченко / Выписка из декларации Виктора Медведчука

Последний громкий скандал с Марченко произошел уже в феврале 2021 года. И снова она прокомментировала закон о языке. На этот раз жена Медведчука заявила, что украинский и русский – два равносильных, фантастических языка, между которыми можно выбирать.

Дураки! Как можно выбирать между этими двумя равносильными, фантастическими произведениями и языком, которым они написаны, переведены, созданы? Мы же больше люди, когда знаем больше языков,

– подчеркнула она.

Реакция Оксаны Марченко на языковой закон: смотрите видео

С биографией мужа Оксаны Марченко – Виктора Медведчука – можете ознакомиться по этой ссылке.