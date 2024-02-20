Коли відбудеться Прощена неділя у 2024 році: що важливо зробити у цей день

За традицією, Прощена неділя проходить в останній день Масниці, яка цього року триватиме з 11 по 17 березня. А вже у понеділок розпочнеться Великий піст. Християни дотримуватимуться суворих правил протягом 48 днів, аби очиститися перед Великоднем.

У Прощену неділю, зокрема, потрібно просити вибачення у всіх рідних, друзів та знайомих. Важливо зазначити, що йдеться як про навмисні, так і випадкові образи, передає LifeStyle 24.

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Коли Прощена неділя у 2024 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Однак Прощена неділя не має фіксованої дати. Вона залежить від того, на коли припадає Великдень та перший день Великого посту. Тому церковні зміни ніяк не торкнулися цього свята.

У 2024 році українці відзначатимуть Прощену неділю 17 березня. У цей день важливо щиро вибачити усім знайомим будь-які провини. Так ви знімете тягар з душі та очистите свою совість. Цікаво, що самим просити вибачення потрібно по-особливому. За традицією, варто промовити – "Прости мене", щоб у відповідь отримати – "Бог простить, і я прощаю". Головне не лукавити, а говорити від чистого серця.

Також на Прощену неділю люди йдуть до храму, щоб послухати богослужіння. Вони стають перед іконами, моляться до Бога та просять у нього вибачення. Крім того, у цей день обов'язково потрібно накрити великий й ситний стіл та провести час зі сім'єю, оскільки потім починається Великий піст.