"Борітеся – поборете": 7 цитат Тараса Шевченка, які стали пророчими під час війни

9 березня 2024, 10:00
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Сьогодні, 9 березня, минає 210 років з Дня народження видатного українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. У рядках своїх віршів він оспівував вікову боротьбу України за свободу та незалежність.

Зараз, у час війни Росії проти України, багато творів Шевченка стали актуальними як ніколи. Очевидно, що люди називають його пророком недаремно. Далі LifeStyle 24 публікує цитати з віршів поета. Від цих слів дійсно холоне кров, адже вони описують ту реальність, у якій ми живемо зараз. 

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Цитати Тараса Шевченка, які актуальні й зараз

  • Вірш "Мені однаково"

"Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені". 

  • Вірш "Заповіт"

"Поховайте та вставайте.
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте".

  • Вірш "Сон"

"У всякого своя доля
І свій шлях широкий,
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину".

  • Поема "Катерина"

"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…"

  • Поема "Кавказ"

"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"

  • Вірш "І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі!"

  • Вірш-послання "До Основ'яненка"

"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!"

Автор: Марія Примич