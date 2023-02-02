Коли в Україну прийде весна: бабак Тимко дав свої прогнози

2 лютого в Україні та в усьому світі відзначають День бабака. Вважається, що ці тваринки мають метеорологічно-прогнозностичні здібності. Про прознози харківського бабака Тимка – детальніше читайте у матеріалі.

На біостанції у селищі Гайдари Харківської області 2 лютого 2023 року бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року розпочнеться у середині березня. Саме тоді варто очікувати українцям потепління, пише 24 Канал.

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Також Тимка запитали про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими: бабак обрав буряк.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що День бабака – це перш за все свято, яке присвячене приверненню уваги до зникнення цього виду.

"До серйозних наукових прогнозів та синоптики, це не має жодного стосунку", – зазначають у центрі.

Зауважимо, що згідно з прикметою, якщо 2 лютого погода похмура, а бабак не бачить свої тіні, то це означає, варто очікувати ранньої весни. Якщо ж погода сонячна й бабак помічає свою тінь, то весна настане не пізніше, як за шість тижнів, тобто у середині березня.

Доглядач бабака Тимка науковий співробітник кафедри зоології ХНУ Володимир Ронкін розповів, що тварина погано спить і дуже схудла, це може бути наслідком стресу через воєнні дії в Україні. Зимує бабак у погребі у Куп’янському районі, який обстрілюють окупанти.

"Тимко не можу сказати, що почуває себе дуже добре – забагато переживань. Я одно разу заходив в погріб, коли були обстріли, було відчуття наче як землетрус. Думаю, це впливає на те, що бабаки погано сплять, вони останні роки погано сплять через якісь кліматичні проблеми, а тут – додатковий стрес. Сьогодні Тимко не спить. Схуд сильно, це ненормально, може вплинути на його здоров’я, але зрозуміло буде ближче до літа. Взимку бабаки нічого не їдять. У нього температура нині занадто висока, щоб він зберіг жирові запаси на рівні як слід”, – повідомив Володимир Ронкін.

Додамо, що в Україні День бабака започаткували у 2004 році на біостанції в Гайдарах під Змієвом на чолі з харківським професором Віктором Токарським. За цей період про прихід весни сповіщали три бабаки.

Також у 2022 році бабак Тимко перебував в окупації у селі Нестерівка на Харківщині. Згодом у вересні село звільнили й Тимко повернувся під опіку українців.