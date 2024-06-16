Розвеселять кожного: 10 українських прізвищ, які схожі на лайку

16 червня 2024, 11:16
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Джерело:

"Рідні"

Часто за прізвищем можна дізнатися, ким у давні часи люди працювали, як виглядали, чим любили займатися, чи мали якісь особливості, де проживали. Наприклад, Столяр, Бондар, Загребельний, Волинець і Москаленко.

Чимало прізвищ, до речі, дуже смішно звучать. Якщо придивитися, то можна помітити, що вони схожі на лайку. Більше про це читайте у матеріалі. 

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Українські прізвища, які схожі на лайку

Українські прізвища, які звучать як лайка, зараз зустрічаються доволі рідко. Вони не входять у список найпопулярніших в Україні. 

  • Шмаровоз – 363 власників.
  • Стервоєдова – лише 1 власник у селі Воскресенівка.
  • Срайчук – 30 власників. 
  • Бісовський – 30 власників. 
  • Бздюлєва – всього 1 власник у селі Рибаківка.
  • Дуракова – 223 власників.
  • Йолопенко – 3 власники у селищі Березине. 
  • Піструїл – 11 власників. 
  • Хуессу – 1 власник у Маріуполі. 
  • Дурунда – 225 власників.

Як смішні прізвища давали у давнину / Фото Freepik

Найпопулярніше родове ім'я у списку – Шмаровоз. Найчастіше зустрічається у місті Ніжині, Чернігівської області, у місті Пологи, Запорізької області, та у Запоріжжі. Друге місце посідає прізвище Дурунда, яке є на Закарпатті. Третє родове ім'я Дуракова найпоширеніше у Харкові та Луганську. 

Ймовірно, такі прізвища спершу були прізвиськами. Часто образливими словами називали, наприклад, дітей. Звичайно, з часом їх можна було змінити. Але, як бачимо, деякі люди залишили ці родові імена за собою. 

Автор: Марія Примич