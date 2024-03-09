Розумні люди, хитрі та плакси: добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру
Джерело:"Сучасні українські прізвища"
Раніше деякі прізвища людям давали за певними особливостями їхнього характеру. Адже усі різні: хтось веселий та товариський, а інші – злі та похмурі.
Наприклад, ті, які не вміли знаходити спільну мову з сусідами, носили прізвища Задра, Задирайко, Бешкета, Заведія, Забіяка, Грубіян. А які ще цікаві варіанти існують, читайте у матеріалі.
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Цікаві українські прізвища, які вам сподобаються
Людям, які мали добрий, спокійний характер та ніколи ні з ким не сварилися належали прізвища Благий, Тихий, Тихонький, Тихойко, Ласкавий, Делікатний, Субтельний, Коханий, Любий, Мирний, Мирош, Святий, Солодкий, Добрун, Добрій, Тихун, Оксамитний, Шовковий.
Негативними ж вважалися прізвища Самохвал, Скоробреха, Крикун, Крикливець, Криклій, Верескун, Верещака, Горлатий, Горлай, Репетило, Репетун, Шумило, Бучний, Пишний, Пишняк, Кичатий, Кичун, Дмишко, Хваста, Крутій, Крутько, Крутиголова, Морочило, Дармоїд, Недбайло.
- Прізвища, які давали розумним людям: Мудрик, Мудрий, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач, Письменний, Семирозум.
- Прізвища Рюма, Плаксивий, Плаксій, Плакош, Рева, Ревій, Стогній, Мамій, Журило, Журибіда отримували плакси.
- А от хитрих людей називали так: Хитрий, Хитра, Хитрень, Хитреня, Лисиця, Масний, Лизун, Лизунець, Проноза, Шахрай, Шуя.
Цікаво, що особливими прізвищами обдаровували й людей, які любили випити та смачно поїсти. У список, зокрема, потрапили ось такі: Наливайко, Цідибрага, Пияка, Оковитий, Непийпиво, Жируха, Напха, Лакомий, Ласий, Смакула, Скороїд.
Сподіваємося, що наша добірка вам сподобалася. Можливо, серед усіх цих варіантів знайшли своє прізвище та дізналися його особливості.