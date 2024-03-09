Розумні люди, хитрі та плакси: добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру

Раніше деякі прізвища людям давали за певними особливостями їхнього характеру. Адже усі різні: хтось веселий та товариський, а інші – злі та похмурі.

Наприклад, ті, які не вміли знаходити спільну мову з сусідами, носили прізвища Задра, Задирайко, Бешкета, Заведія, Забіяка, Грубіян. А які ще цікаві варіанти існують, читайте у матеріалі.

Вау Дуже цікаво звучать: 11 смішних прізвищ, які залишились лише в Україні

Цікаві українські прізвища, які вам сподобаються

Людям, які мали добрий, спокійний характер та ніколи ні з ким не сварилися належали прізвища Благий, Тихий, Тихонький, Тихойко, Ласкавий, Делікатний, Субтельний, Коханий, Любий, Мирний, Мирош, Святий, Солодкий, Добрун, Добрій, Тихун, Оксамитний, Шовковий.

Негативними ж вважалися прізвища Самохвал, Скоробреха, Крикун, Крикливець, Криклій, Верескун, Верещака, Горлатий, Горлай, Репетило, Репетун, Шумило, Бучний, Пишний, Пишняк, Кичатий, Кичун, Дмишко, Хваста, Крутій, Крутько, Крутиголова, Морочило, Дармоїд, Недбайло.

Прізвища, які давали розумним людям : Мудрик, Мудрий, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач, Письменний, Семирозум.

: Мудрик, Мудрий, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач, Письменний, Семирозум. Прізвища Рюма, Плаксивий, Плаксій, Плакош, Рева, Ревій, Стогній, Мамій, Журило, Журибіда отримували плакси .

. А от хитрих людей називали так: Хитрий, Хитра, Хитрень, Хитреня, Лисиця, Масний, Лизун, Лизунець, Проноза, Шахрай, Шуя.

Цікаво, що особливими прізвищами обдаровували й людей, які любили випити та смачно поїсти. У список, зокрема, потрапили ось такі: Наливайко, Цідибрага, Пияка, Оковитий, Непийпиво, Жируха, Напха, Лакомий, Ласий, Смакула, Скороїд.

Сподіваємося, що наша добірка вам сподобалася. Можливо, серед усіх цих варіантів знайшли своє прізвище та дізналися його особливості.