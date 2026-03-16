Виникли в епоху Середньовіччя: 10 рідкісних прізвищ, які пов'язані з половцями
Стаття розглядає рідкісні українські прізвища, що виникли в Середньовіччі і пов'язані з половцями, кочовим народом, що заселяв степи сучасної України.
- Особливий інтерес викликають родові імена, які залишаються рідкісними.
Чимало сучасних українських прізвищ мають глибоке коріння, що сягає часів Середньовіччя. Тоді родові імена були нерідко пов'язані з племенами половців – кочовим тюркським народом, який у XI – XIV століттях активно заселяв степи сучасної України.
Про це детальніше – пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які українські прізвища виникли в епоху Середньовіччя?
Наприклад, справжніми рекордсменами за рідкісністю є прізвища Умуль та Акуш. Нині в Україні відомо лише про одного носія кожного з цих родових імен.
Не набагато частіше зустрічається прізвище Алак, яке мають двоє жителів Одеси та Миколаєва, а також Алперін, власниками якого є лише двоє людей на Донеччині.
Водночас у Дніпрі сьогодні мешкають лише троє носіїв прізвища Кейран, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Така ж кількість громадян з родовим іменем Котян зафіксована на Одещині, а прізвище Сугрін зустрічається у трьох жителів Краматорська.
Крім цього, деякі прізвища з середньовічним минулим змогли закріпитися в Україні значно впевненіше. Наприклад, на Чернівеччині та Київщині сьогодні живуть 157 носіїв родового імені Кобан, а на Хмельниччині мешкає 159 людей із прізвищем Дулепа.
Найчисельнішим серед цього списку виявилося прізвище Темір, яке мають 164 українці, більшість із яких є жителями Маріуполя.
Які українські прізвища походять від імен язичницьких богів?
Україна вже понад тисячу років є християнською країною. Однак згадки язичництва та дохристиянської міфології досі живуть в українських прізвищах.
Найпопулярнішим серед таких прізвищ є Дідух. Його носять понад 4500 українців, нагадуючи про дух предків та символ врожаю. Не менш вагомим є спадок грізного бога грому, адже прізвище Перун сьогодні мають понад 1000 українців.
Поширеними залишаються також родові імена, пов'язані з давньою магією, обрядами та міфічними істотами. Так, понад 500 людей мають прізвище Ворожко, а більше сотні носять прізвище Русаль.