Ці закінчення прізвищ вказують на те, що ви – корінні українці

Українські прізвища – дуже різноманітні. Інколи їхнє походження просто вражає, адже раніше люди проявляли неабияку фантазію, коли їх придумували. Наші родові імена, зокрема, можна впізнати за закінченням -енко.

Прізвища з таким закінченням зустрічаються у Чернігівській та Львівській областях. Наприклад, Тищенко, Бондаренко та Коваленко.

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Ці закінчення прізвищ означають, що ви – корінні українці

Багато українських прізвищ також мають закінчення -ук. Їхні носії, приблизно 30 відсотків, живуть у Житомирській, Волинській та Рівненській областях. Однак можна зустріти й в інших регіонах країни.

Марчук.

Дмитрук.

Кравчук.

Також поширеними є закінчення -ський, -зький, -цький. Інколи помилково вважають, що ці родові імена мають польське походження. Однак їх можна знайти й серед інших слов'янських народів.

Хорольський.

Уманський.

Шпольський.

Миргородський.

Ніжинський.

Які закінчення мають українські прізвища / Фото Unsplash

Корінними українськими прізвищами також є іменникові. Вони, до речі, є досить цікавими. Йдеться, зокрема, про такі: Стріха, Дуб, Осика, Колода та Куниця. Найчастіше зустрічаються на Закарпатті та Полтавщині.

Загалом українські прізвища – одні з найдавніших у світі. Навіть не завжди можна розгадати, звідки вони походять. Деякі родові імена мають понад тисячу років. Тож це ще раз доводить, що наша історія – неймовірно цікава.

Шукайте інформацію про своє прізвище, аби знати більше про походження роду. Інколи можна знайти дійсно неймовірні факти, у які складно повірити.