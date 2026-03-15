Ці прізвища отримували українці, які відмовлялися від чужої допомоги: перевірте своє у списку

В українській культурі прізвища часто ставали відображенням характеру людини. Існує група родових імен, які виникли через звичку відмовлятися від допомоги, подарунків чи порад.

Якщо людина на будь-яку пропозицію відповідала короткою фразою "не треба", сусіди швидко давали їй відповідне прізвисько. Про це детальніше – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали тим, хто відмовлявся від допомоги?

Найпопулярнішим серед них стало прізвище Нетреба, яке сьогодні мають 1594 українці, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Воно нагадує про гордих та самостійних предків, які звикли розраховувати лише на власні сили.

З часом від цього прізвиська почали утворюватися родинні форми, щоб розрізняти батька та дітей. Найбільш поширеними стали козацькі варіанти Нетребко (671 носій) та Нетребенко (524 власники).

Що цікаво, у різних регіонах України з'являлися свої закінчення залежно від місцевої говірки. Так, виникли прізвища Нетребчук (146 осіб), Нетребич (73 представники) та Нетребка (40 носіїв). Навіть сьогодні можна зустріти рідкісні родові імена Нетребо, Нетребова, Нетребюк чи Нетребяк, які налічують від 10 до 20 носіїв.

