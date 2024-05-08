У вашому роді були ворожки, пророки або відьми, якщо маєте одне з цих прізвищ

У давні часи особливо була поширена магія. Люди володіли надздібностями: могли вилікувати від різних хвороб, зробити приворот, накликати біду на недруга чи інше. Хтось вірить, що таке зустрічається й у наш час.

Людям давали прізвища через їхні особливості характеру, зовнішності, поведінки чи певні здібності. Тож якщо маєте одне з родових імен, які наведені нижче, то ваші предки були ворожками, пророками та відьмами.

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Прізвища, які свідчать, що люди вміли ворожити

Раніше люди вміли передбачати майбутнє. Тобто знали, коли станеться та чи інша подія. Їх, зокрема, називали віщунами або пророками. Саме завдяки такому дару утворювалися певні прізвища, наприклад, через додавання суфіксів.

Пророк.

Бачинський.

Пророчук.

Віщенко.

Віщун.

Віщий.

Віщак.

Віщанський.

Магічні українські прізвища / Фото Canva

Існували й інші магічні здібності. Люди ворожили за допомогою карт або проводити різноманітні обряди, наприклад, вночі. Важко зрозуміти, як з'являлися такі здібності. Ба більше, чимало з них мали негативне забарвлення. Досі у деяких казках такі персонажі зображені злими. У зв'язку з цим, також утворилися певні прізвища.

Міськів.

Відьма.

Шаман.

Відьмук.

Місяць.

Шаманенко.

Місюра.

Можливо, у цьому списку є саме ваше родове ім'я. Якщо так, то раніше у сім'ї були люди, які володіли магією або могли робити інші неймовірні речі. Діліться нашим матеріалом з друзями, якщо у них одне з цих прізвищ.