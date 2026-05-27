Серед ваших предків були турки: 5 незвичних прізвищ турецького походження

Турецькі прізвища на території України з'явилися внаслідок історичних зв'язків між країною та Османською імперією, а також через тісні контакти з кримськими татарами.

Втім, нині такі родові імена вважаються рідкісними в Україні. Про них детальніше – розповіло генеалогічне товариство "Рідні"

Які прізвища турецького походження можна почути в Україні?

Демір

Прізвище Демір трактується як "ковке залізо". Зазвичай його давали витривалим і сильним духом ковалям. Серед українців таке родове ім'я можна нечасто почути, адже його мають тільки 39 людей. Вони переважно живуть на Одещині.

Озтюрк

Це прізвище перекладається з турецької мови як "справжній турок". Нині відомо про 23 громадянина України, який може похизуватися таким родовим іменем. Здебільшого представники цього прізвища також мешкають на Одещині.

Чавс

У давнину так називали людей, які служили султанам. У сучасному світі налічується лише 80 носіїв цього прізвища. Переважна більшість його власників живе на Львівщині й Тернопільщині.

Прізвища, які мають турецьке коріння

Доган

Прізвище Доган має турецьке коріння та означає "сокіл". Що цікаво, його представниками раніше були воїни та знать Османської імперії. Наразі відомо про 76 носіїв цього родового імені, які переважно живуть на Херсонщині.

Коч

У перекладі з турецької мови це прізвище означає "баран". Можливо, його власниками були доволі вперті люди або ті, хто працював з вівцями. В Україні це прізвище вважається рідкісним, адже налічується лише 81 його носій, який живе на Миколаївщині.

