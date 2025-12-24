З нагоди свята 24 Канал підготував теплі привітання зі Святвечором у картинках, прозі й віршах. Поділіться ними з друзями, рідними та знайомими у цей чарівний час.

Святвечір 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Христос народився! Славімо його! Бажаю родинного затишку, злагоди, теплої атмосфери та миру! Нехай у ваші домівки завітають несподівані гості, які віщуватимуть щастя на весь рік! Веселої коляди та смачної куті!

У Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії й світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Святвечір дарує родинне тепло,

Бажаю, щоб завжди у вас це було:

Оселя, в якій владарює любов,

Здоров'я, що значно дорожче обнов,

Близькі щирі друзі, успішна робота,

Добробут і злагода, ласка й турбота.

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

У вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Сьогодні Святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб в цю ніч сповнилися ваші найказковіші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!

Нехай Святвечір з появою першої зірки принесе з собою світлий та чарівний дух свята! Бажаю вам любові, миру й добра, і щоб у вашому житті не було місця печалі. Вітаю зі святом!

Привітання зі Святвечором 2025 / Колаж LifeStyle24

Хай здоров'я з вами буде,

Хай вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

Святий вечір на поріг –

Світлого Різдва для всіх!

Хай до вас він завітає,

З тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай Ісус вас не забуде!

