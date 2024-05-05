Щасливого Великодня, Україно: яскраві привітання у картинках зі святом

От і прийшло довгоочікуване свято Великодня. Вже сьогодні багато сімей возз'єднаються, щоб зустріти його разом. Однак війна, на жаль, розкидала українців по всьому світу, тому не всі мають можливість бути поруч з близькими.

Де б ви не були, проведіть цей день зі світлими думками. Віримо, що свято принесе у кожну домівку мир та спокій, а негаразди її нарешті покинуть. Бажаємо щастя, здоров'я, достатку та добробуту усім українським родинам.

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LifeStyle 24 вітає вас з Великоднем та публікує чудові привітання у картинках. Надішліть їх друзям та рідним, які сьогодні далеко від вас.

Добірка яскравих привітань у картинках з Великоднем

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Великоднем / Фото LifeStyle 24

Зі святом, Україно.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!