Класний керівник – це як друга мама, яка завжди пильнує та захищає, щоб ми не зробили. Їхня праця та внесок у наше життя є дуже важливими, адже працювати з дітьми – це не просто працювати з дітьми, а із їхніми серцями. Тому не забудьте сказати декілька зворушливих слів своєму класному керівнику у цей особливий день, пише 24 канал.
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Привітання класного керівника з Днем вчителя 2022 у віршах
Найкращого класного керівника
Привітати ми хочемо з Днем вчителя!
А заодно вам спасибі сказати
За те, що прагнете нам знання дати,
За те, що ви всіх оточили увагою,
За ваші уроки, за ваші старання!
Бажаємо в роботі ми вам досягнень,
А внаслідок цього – грошових премій.
Нехай всі бажання збуваються ваші,
Нехай те, що задумано, те і трапляється!
Лише тільки для вас цей яскравий букет!
Вчіть дітей ще багато років!
***
Ми класного керівника
Сьогодні щиро хочемо
Привітати з цим днем вчителя,
І від душі вам кажемо,
Спасибі вам за такт, терпіння,
Ми цінуємо вашу доброту,
Нехай не торкнуться вас сумніви,
Нехай життя дарує теплоту.
Привітання класному керівнику з Днем вчителя / Фото "Радіо MAXIMUM"
Найкращий у школі є вчитель,
Наш класний керівник.
Приймайте привітання
І гарного Вам настрою.
Обіцяємо всі ми не лінуватися,
Слухати Вас, заглиблюватися, вчитися.
Постараємося не засмучувати,
На уроках частіше відповідати.
***
Сьогодні свято відзначають
Всі, хто за професією вчитель.
Ми вас сьогодні вітаємо,
Наш класний керівник!
Бажаємо вам здоров’я й успіхів,
Учнів хороших, не пустунів.
В житті, щоб було більше сміху,
А в роботі – тільки свята!
Привітання класному керівнику у віршах / Фото "Радіо MAXIMUM"
Дорогий класний керівник,
Бажаємо Вам щастя назавжди,
Що б в серці полум’я не згасло,
Не втомлювали шкільні роки,
Щоб терпіння було і харизма,
Обдарувала вас доля теплом,
Кожен день був сповнений оптимізму,
Від душі вам низький наш уклін!
Привітання класного керівника з Днем вчителя 2022 у прозі
Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі й здорові!
Привітання класному керівнику з Днем вчителя 2022 / Фото з відкритих джерел
Дорогий вчитель і наш класний керівник! Ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров’я і натхнення!
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Дорогий і мудрий наш класний керівник, ви прагнете робити все для того, щоб учні отримували реальні шанси для активного й успішного розвитку, попри ризики у навчальному процесі. Навіть найсерйозніший і воістину відповідальний матеріал виявляється засвоєним завдяки вашим прагненням і зусиллям. Бажаємо щасливого і гідного життя, ефективної трудової діяльності, наявності істотних сил.
Нехай кожен день приносить щось нове, а доля дарує численні шанси для реалізації найпотаємніших побажань. Нехай робота завжди радує і дарує справжнє задоволення, а учні намагаються вивчити заданий матеріал, показати цінність вашої роботи. Знаємо, наскільки складним і відповідальним може бути робота, але ви обов’язково впораєтеся з будь-яким завданням. Вірте в те, що успіх обов’язково завітає в життя, а в майбутньому буде тільки позитив і легкість. Щастя бажаємо дружною компанією!
З Днем вчителя – привітання класному керівнику у прозі / Фото з відкритих джерел
Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі й здорові!
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Класний керівник – це головна людина в житті кожної дитини, в її вихованні, навчанні та розвитку. Нехай людина з покликанням "учитель" завжди буде здоровою і повною сил, щасливою й успішною, оптимістичною і рішучою.