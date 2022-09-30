Класний керівник – це як друга мама, яка завжди пильнує та захищає, щоб ми не зробили. Їхня праця та внесок у наше життя є дуже важливими, адже працювати з дітьми – це не просто працювати з дітьми, а із їхніми серцями. Тому не забудьте сказати декілька зворушливих слів своєму класному керівнику у цей особливий день, пише 24 канал.

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Привітання класного керівника з Днем вчителя 2022 у віршах

Найкращого класного керівника

Привітати ми хочемо з Днем вчителя!

А заодно вам спасибі сказати

За те, що прагнете нам знання дати,

За те, що ви всіх оточили увагою,

За ваші уроки, за ваші старання!

Бажаємо в роботі ми вам досягнень,

А внаслідок цього – грошових премій.

Нехай всі бажання збуваються ваші,

Нехай те, що задумано, те і трапляється!

Лише тільки для вас цей яскравий букет!

Вчіть дітей ще багато років!

***

Ми класного керівника

Сьогодні щиро хочемо

Привітати з цим днем вчителя,

І від душі вам кажемо,

Спасибі вам за такт, терпіння,

Ми цінуємо вашу доброту,

Нехай не торкнуться вас сумніви,

Нехай життя дарує теплоту.

Привітання класному керівнику з Днем вчителя / Фото "Радіо MAXIMUM"

Найкращий у школі є вчитель,

Наш класний керівник.

Приймайте привітання

І гарного Вам настрою.

Обіцяємо всі ми не лінуватися,

Слухати Вас, заглиблюватися, вчитися.

Постараємося не засмучувати,

На уроках частіше відповідати.

***

Сьогодні свято відзначають

Всі, хто за професією вчитель.

Ми вас сьогодні вітаємо,

Наш класний керівник!

Бажаємо вам здоров’я й успіхів,

Учнів хороших, не пустунів.

В житті, щоб було більше сміху,

А в роботі – тільки свята!

Привітання класному керівнику у віршах / Фото "Радіо MAXIMUM"

Дорогий класний керівник,

Бажаємо Вам щастя назавжди,

Що б в серці полум’я не згасло,

Не втомлювали шкільні роки,

Щоб терпіння було і харизма,

Обдарувала вас доля теплом,

Кожен день був сповнений оптимізму,

Від душі вам низький наш уклін!

Привітання класного керівника з Днем вчителя 2022 у прозі

Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі й здорові!

Привітання класному керівнику з Днем вчителя 2022 / Фото з відкритих джерел

Дорогий вчитель і наш класний керівник! Ваше терпіння, ваша стійкість і самовідданість, ваша чуйність і любов до кожного учня – неймовірна непосильна праця! Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, нескінченного здоров’я і натхнення!

***

Дорогий і мудрий наш класний керівник, ви прагнете робити все для того, щоб учні отримували реальні шанси для активного й успішного розвитку, попри ризики у навчальному процесі. Навіть найсерйозніший і воістину відповідальний матеріал виявляється засвоєним завдяки вашим прагненням і зусиллям. Бажаємо щасливого і гідного життя, ефективної трудової діяльності, наявності істотних сил.

Нехай кожен день приносить щось нове, а доля дарує численні шанси для реалізації найпотаємніших побажань. Нехай робота завжди радує і дарує справжнє задоволення, а учні намагаються вивчити заданий матеріал, показати цінність вашої роботи. Знаємо, наскільки складним і відповідальним може бути робота, але ви обов’язково впораєтеся з будь-яким завданням. Вірте в те, що успіх обов’язково завітає в життя, а в майбутньому буде тільки позитив і легкість. Щастя бажаємо дружною компанією!

З Днем вчителя – привітання класному керівнику у прозі / Фото з відкритих джерел

Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов’ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі й здорові!

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Класний керівник – це головна людина в житті кожної дитини, в її вихованні, навчанні та розвитку. Нехай людина з покликанням "учитель" завжди буде здоровою і повною сил, щасливою й успішною, оптимістичною і рішучою.