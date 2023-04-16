Нехай вода змиє всі проблеми: картинки-привітання з Поливаним понеділком

На другий день Великодня віряни відзначають веселе свято Поливаного понеділка. І хоч під час війни особливо не до святкувань, цей день завжди вважали особливим, вірили, що вода, здатна здійснювати дива. Як привітати близьких з Поливаним понеділком – читайте нижче.

Поливаним понеділком, який віряни цьогоріч святкують 17 квітня, починається Світлий тиждень. У цей день люди обливають одне одного. Колись наші предки гадали, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя.

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Колись в Поливаний понеділок хлопці обливали незаміжніх дівчат водою, щоб ті швидше вийшли заміж. А тому дівчата не ображалися, а запрошували парубків до святкового столу, а ще дарували писанки на знак вдячності.

До того ж, така традиція існує не лише в Україні, а й у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині. Тож, можете вітати близьких всюди. Нижче дивіться картинки-привітання українською мовою до свята.

Картинки-привітання з Поливаним понеділком 2023



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання

Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання



Поливаний понеділок 2023: картинки-привітання