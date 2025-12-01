24 Канал зібрав гарні привітання з першим днем зими у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати рідним, друзям і знайомим. Подаруйте їм позитивні емоції та чудовий настрій 1 грудня.
Привітання з першим днем зими 2025: картинки, проза й вірші
Сьогодні зима офіційно вступила у свої права! Бажаю всім невичерпного запасу ароматного чаю, теплих і затишних светрів, святкового настрою та веселощів! З першим днем зими!
***
Морозне повітря і відчуття наближення свят. Сьогодні, 1 грудня, настає зима. Настає період теплих пледів, смачного чаю і вогню в камінах. Насолоджуйтеся цим!
Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
***
Хоч за вікном тріщить мороз –
У душі нехай промінчик сонця гріє,
Щоб кожен новий день зими приніс
Радість життя і щастя, і надію!
Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Перший день зими – як початок нової казкової історії, де обов’язково станеться якесь приємне диво. У зимовий час всі вогні, гірлянди та свічки горять якось особливо, мороз малює візерунки-картини на вікнах. І головне, щоб в такий час було тепло на душі. Цього тобі я і бажаю!
***
1 грудня зима офіційно вступає в свої права. Насолоджуйся цим періодом і прекрасними сніговими днями. Бажаю тобі ароматного чаю, затишних светрів, веселощів і відмінного настрою.
Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ось і прийшла зима-красуня,
Зустрічаєм завірюхи й холоди,
Вам у перший день її правління,
Бажаю радості й красивої зими
***
Зима в свої права вступила,
Вже грудень нову пору відкрива,
Його відчуй морозну силу,
Бо сніг всю землю килимком вкрива.
Тебе я з цим спішу вже привітати,
Щасливою хай буде ця зима.
Здоров’я, радості я хочу побажати,
І неосяжного душевного тепла.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.