24 Канал зібрав гарні привітання з першим днем зими у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати рідним, друзям і знайомим. Подаруйте їм позитивні емоції та чудовий настрій 1 грудня.

Привітання з першим днем зими 2025: картинки, проза й вірші

Сьогодні зима офіційно вступила у свої права! Бажаю всім невичерпного запасу ароматного чаю, теплих і затишних светрів, святкового настрою та веселощів! З першим днем зими!

***

Морозне повітря і відчуття наближення свят. Сьогодні, 1 грудня, настає зима. Настає період теплих пледів, смачного чаю і вогню в камінах. Насолоджуйтеся цим!

Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

***

Хоч за вікном тріщить мороз –

У душі нехай промінчик сонця гріє,

Щоб кожен новий день зими приніс

Радість життя і щастя, і надію!

Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Перший день зими – як початок нової казкової історії, де обов’язково станеться якесь приємне диво. У зимовий час всі вогні, гірлянди та свічки горять якось особливо, мороз малює візерунки-картини на вікнах. І головне, щоб в такий час було тепло на душі. Цього тобі я і бажаю!

***

1 грудня зима офіційно вступає в свої права. Насолоджуйся цим періодом і прекрасними сніговими днями. Бажаю тобі ароматного чаю, затишних светрів, веселощів і відмінного настрою.

Привітання з першим днем зими 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ось і прийшла зима-красуня,

Зустрічаєм завірюхи й холоди,

Вам у перший день її правління,

Бажаю радості й красивої зими

***

Зима в свої права вступила,

Вже грудень нову пору відкрива,

Його відчуй морозну силу,

Бо сніг всю землю килимком вкрива.

Тебе я з цим спішу вже привітати,

Щасливою хай буде ця зима.

Здоров’я, радості я хочу побажати,

І неосяжного душевного тепла.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.